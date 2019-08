Senza niente addosso. Così Ludovica Valli di UeD fa “perdere i sensi”

Gli scatti che pubblica Ludovica Valli su Instagram per molti possono essere paragonati ad un’opera d’arte. Con poche mosse, con qualche scelta ardita e particolare, l’ex volto di Uomini e Donne incanta tutti, stupendo i followers per la sua carica di sensualità. Le basta poco, dicevamo: come quando ha deciso di farsi riprendere di spalle, senza pezzo sopra del costume, con un lato b in evidenza un effetto veramente incredibile.

Anche stavolta Ludovica Valli con pochissime mosse ha mandato in tilt i social. L’ultima foto hot è quella che la ritrae coperta solo da un telo grigio, lasciando volare la fantasia di tutti e mostrando un dettaglio bollente: un seno generosissimo, esplosivo ed extra large. I commenti sono tutti per questo particolare rovente, ma anche per tutto il resto: capelli bagnati, sguardo sensuale. Qui sotto potete trovare una carrellata di scatti roventi, ma non è tutto oro quello che arriva dai social. Continua a leggere dopo la foto.









Grande successo, sì, tantissimi mi piace, ma per Ludovica Valli puntualmente piovono aspre critiche, si sollevano polveroni mediatici e a volte si usano anche parole pesanti. L’ex tronista di Uomini e Donne era tornata sulla polemica degli haters qualche tempo fa: “Mi dispiace tanto leggere alcune cose ma fatemi capire… voi vi fidanzate dopo mesi o anni vi lasciate per le più svariate motivazioni o per il semplice fatto che uno dei due non è più innamorato, e poi sapete già che resterete sole per tutta la vita? Vi prego, non prendiamoci in giro”. Continua a leggere dopo la foto.





“Vi permettete di giudicare perché sono un “personaggio pubblico””. Aveva detto Ludovica Valli qualche tempo fa, continuando così: “Non ho mai nascosto nulla della mia vita privata anzi, ho sempre avuto il piacere di condividere dalle cose bellissime alle cose brutte con voi”. A finire nell’occhio del ciclone, ultimamente, era stata la scelta di mettersi mi piace da sola alle foto. “Ma quanto devi essere sfigata per fare questa cosa?”, avevano scritto i fan. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram diventa arte e scegli a chi mostrarti. #lastdays #Ibiza #VL Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica) in data: 26 Ago 2019 alle ore 5:50 PDT

Per fortuna che ultimamente e soprattutto sotto questa foto, Ludovica Valli può solo incassare successi ed elogi: “Costume striminzito tirato su è d’obbligo”, “Love”, “Perfetta!”, “Ludovica sei BELLISSIMA”. Come dare torto, in effetti, a questi follower. Una volta tanto, insomma, l’ex tronista di Uomini e Donne può esultare.

