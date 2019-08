Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più amate. Cinquantasette anni compiuti a marzo scorso, a luglio era impegnata nelle riprese della nuova fiction, “Vivi e lascia vivere”, ma probabilmente la rivedremo ancora nei panni dell’ormai famosissima suor Angela, la protagonista della fortunata serie tv “Che Dio ci aiuti”. Non si hanno però dettagli precisi. Siamo abituati infatti a vedere in onda la fiction ogni 2 anni, ma stavolta potrebbe passare più tempo.

A dare questa notizia, senza però spiegare il motivo di questo possibile ritardo, è stata la stessa Elena Sofia Ricci,. Intervistata dal settimanale Vero a giugno, l’attrice ha rivelato che “per le nuove puntate di Che Dio ci aiuti, il pubblico questa volta dovrà un po’ aspettare. Non so quando la fiction tornerà su Raiuno, ma un po’ di suspense, in questi casi, non guasta mai…”. (Continua dopo la foto)









In ogni caso, nonostante il possibile ritardo, i fan possono stare sereni: “Che Dio ci aiuti 6” ci sarà al cento per cento. “A ogni modo non riesco mai a dividermi da Suor Angela, quindi si tornerà sicuramente in onda!”, ha aggiunto la 57enne mentre tutti si chiedono se Azzurra diventerà davvero suora, se Ginevra e Nico staranno ancora insieme e se Gabriele e Valentina troveranno un po’ di pace. (Continua dopo la foto)





Per ora Elena Sofia Ricci si gode gli ultimi bagni dell’estate, come mostrano le ultime foto social che la ritraggono in bikini bianco. L’attrice, in versione sirenetta, si rilassa tra le onde e sfoggia un fisico perfetto che lascia tutti senza fiato: pancia piatta, vita sottile, gambe toniche. La Ricci “giustifica” la sua silhouette con ironia: “L’acqua, quell’elemento nel quale ti senti leggera e… magra!!!”. (Continua dopo foto e post)







Ma i fan non sono d’accordo. Alla vista di questi scatti rimangono stregati e la riempiono di complimenti per la sua “bellezza vera”. La Ricci piace tanto anche perché è una donna come tutte e non ha bisogno di trucchetti e ritocchini per sedurre. Anzi. E infatti posa tranquillamente senza make up per una foto in primo piano, scattata dall’alto, che mette in evidenza il magnifico décolleté. “Oddio, ma quanto sei bella?”, si legge tra i commenti. E ancora: “Di una bellezza disarmante!”, “Sei rimasta così come ti ricordavo dai tempi di “Caro maestro”! Sempre una bellissima donna! Complimenti!!”.

