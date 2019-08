Pizzo e capezzoli al vento: la foto di Wanda Nara è senza limiti

Il seno esplosivo e le labbra carnose di Wanda Nara sono diventate ormai un marchio di fabbrica. Per questo ogni volta che arriva un nuovo scatto sul suo profilo Instagram, i social si scatenano e perdono la testa davanti alla sensualità di questo corpo. La showgirl è consapevole di tutto questo e si diverte a stuzzicare i fan, a farne volare la fantasia in maniera sempre più piccante. Come in questa foto che ha appena pubblicato.

Più si guarda questa foto, che potete trovare più in basso in questo articolo, più si è consapevoli che Wanda Nara è veramente la regina della provocazione di questa rovente estate 2019. Infatti la moglie di Mauro Icardi indossa un reggiseno di pizzo, color carne a rendere ancora più ‘fraintendibile’ il tutto. I fan però non si lasciano scappare un particolare bollente: tra le maglie si vede infatti fare capolino un capezzolo. Ovviamente esplode il delirio. Continua a leggere dopo la foto.









Si sfregano le mani gli appassionati di calcio, consapevoli che dallo scorso fine settimana Wanda Nara entrerà nelle loro case a cadenza settimanale. È ripartito il campionato e la showgirl argentina la vedremo sempre su Italia Uno, nel programma Tiki Taka dove già la puntata scorsa ha fatto girare la testa ad Antonio Cassano e Bobo Vieri. “Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili – ha detto la valletta Giorgia Venturini – Sarà un ‘Tiki Taka’ all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma non c’è solo calcio nella vita di Wanda Nara, c’è anche e soprattutto tanta vita privata, con i problemi legati alla situazione dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez, che riempiono da sempre le pagine dei settimanali di gossip. A difenderlo è stato il padre della showgirl argentina, con parole decise: “Lo difendo un po’ perché è il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente. Non mi intrometto nell’aspetto economico, lo lascio da parte quando si tratta di sentimenti. I soldi vanno e vengono. Il problema è molto mediatico”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Notte 🌙 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Ago 2019 alle ore 1:40 PDT





Purtroppo non possiamo sapere cosa dicono i fan della foto appena pubblicata, visto che Wanda Nara ha disattivato i commenti sui suoi post Instagram. Di certo sono tutti in estasi, perché scatti del genere non si trovano tutti i giorni. E se la godono in silenzio, senza polemiche, almeno per una volta.

