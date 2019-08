Alessia Marcuzzi ha da qualche giorno terminato le sue vacanze americane ed è già partita alla volta della Sardegna per iniziare la nuova avventura con Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura è infatti stata scelta lei alla guida del reality dei sentimenti che lo scorso anno, quello del debutto, ha registrato il boom di ascolti. Sei le coppie che metteranno alla prova il loro amore. Non proprio tutte “super vip”, come hanno fatto notare molti telespettatori subito dopo la conferma ufficiale del cast da parte della produzione.

Ci sono Damiano Coccia, detto Er Faina, che sarà in Sardegna con la fidanzata Sharon Macri, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi, il cantante Pago con l’ex tronista Serena Enardu. E poi ancora, l’attore di Gomorra, Ciro Petrone e Federica Caputo e i modelli Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. (Continua dopo la foto)









Ma Temptation Island Vip non sarà l’unica nuova sfida che attende la Marcuzzi, che la vedremo impegnata su altri due fronti. Tra poche settimane prenderà infatti il via la nuova stagione de Le Iene Show e, come l’anno scorso, Alessia sarà affiancata da Nicola Savino. Sarà sicuramente un’edizione molto particolare per via della recente scomparsa di Nadia Toffa. In primavera inoltre la conduttrice romana sarà ancora al timone de L’Isola dei Famosi. (Continua dopo la foto)





In attesa di rivederla sul piccolo schermo, e come detto succederà molto presto, Alessia tiene costantemente aggiornati i suoi fan attraverso Instagram. Lo ha fatto anche per tutta l’estate, con foto e filmati delle sue vacanze in famiglia. E sempre dal suo profilo scopriamo che in questi giorni è in Sardegna per le riprese di Temptation. Uno degli ultimi scatti social, però, ha scatenato la bufera. (Continua dopo foto e post)





Quello di Alessia distesa su un letto con una canottiera di pizzo. Appena pubblicato, riecco le critiche feroci sull’opportunità di condividere questi scatti sexy. Non solo. “Proprio naturale, come sempre”, “Sei una delusione”, “Troppo filtrata”, si legge. E poi, tra i più cattivi: “L’ho incontrata in aeroporto, è orrenda senza trucco e senza filtri, da paura!”, “Labbra e naso rifatto.. e delle tet*e meglio non commentare… il chirurgo forse era cieco… una su e una giù”. Da Alessia però nessuna replica.

