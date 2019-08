“Avete notato?”. Leone in accappatoio, la foto è virale: fan in delirio per quel dettaglio

L’ultima foto di Chiara Ferragni postata sui social è del figlio Leone. Come sempre l’influencer immortala la sua vita e ovviamente il piccolo Leo è uno dei protagonisti assoluti del suo account Instagram. Nello scatto si vede il piccolo di casa Ferragnez dopo il bagnetto, con l’accappatoio. ”Our baby”, cinguetta orgogliosa mamma Chiara Ferragni. E i fan apprezzano con una pioggia di like e commenti. “Ma la bellezza?”, scrive Elisabetta Gregoraci. Non manca quello della nonna materna Marina Di Guardo, mamma della Ferragni, che pubblica una serie di emoticon dedicate all’adorato nipotino.

I commenti arrivano anche dai milioni di follower dell’imprenditrice. “Leone è il bambino più bello del mondo”, “È bellissimo”, “La bellezza fatta in persona”. E ancora: “Il perfetto mix tra te e Fedez”, “Che dolcezza” e così via. I fan dei Ferragnez adorano il piccolo Leone e in ogni scatto pubblicato dall’orgogliosa mamma è un fiume di commenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche in questa occasione le dediche non sono mancate, anche se alcuni fan hanno notato sul viso dei bimbo un particolare. Un dettaglio che ai meno attenti non è sfuggito. “Guardate la gocciolina sul mento”, scrive una follower. E ancora: “Ma quanto è tenera la gocciolina sul mento?”. La foto di Leone diventa in poche ore virale e raggiunge quasi un milioni di like. Chiara Ferragni era finita nell’occhio del ciclone dopo aver pubblicato una foto con tutta la sua famiglia, sorelle incluse. (Continua a leggere dopo la foto)





Ed ecco gli odiatori di turno erano arrivati immediatamente: “Chiara è la migliore avendo avuto anche un bimbo, le altre due sorelle sono tozze e cicce”, ha scritto un follower, sottolineando come la Ferragni famosa, nonostante avesse avuto una gravidanza, sfoggiasse un fisico di tutti rispetto. “Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me”, aveva scritto. “Quindi evita proprio di passare dal mio profilo”. Ma anche in quella occasione i commenti non si erano fermati: “Siete difettose dalla testa ai piedi, difficile trovare un lato positivo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il messaggio era stato meno velenoso ma ugualmente tagliente e la Ferragni aveva risposto per le rime: “Dover condividere ogni emozione per lavoro… mi spiace ma credo che si stia davvero esagerando, in generale”. Ecco allora che la risposta della famosissima influencer non si era fatta attendere. “Per lavoro? Pubblicherei esattamente quello che posto anche se avessi un solo follower. È il mio modo di comunicare con il mondo, parte della mia identità”, aveva replicato l’influencer difendendo ancora una volta la famiglia.

