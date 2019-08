Disavventura per il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Cristian si è fatto male e la conduttrice, che si appresta a tornare in tv con Eurogame, la nuova versione di Giochi senza Frontiere che andrà in onda a settembre su Canale 5 e la vedrà al timone insieme ad Alvin, ha mostrato le immagini sui suoi canali social. Un video, per la precisione, in cui fa vedere ai suoi fan la soluzione adottata dopo l’infortunio.

Finite le lunghe vacanze estive (fino a qualche giorno fa i Totti erano a Sabaudia, dove hanno una meravigliosa villa), la conduttrice 38enne è tornata a Roma con il resto della famiglia ma c’è stato un piccolo imprevisto: Cristian ha avuto un infortunio al piede sinistro e dovrà indossare per un po’ di tempo una scarpa ortopedica, come fa sapere (e mostra) la bella Ilary tra le Storie di Instagram. (Continua dopo la foto)









È infatti arrivato direttamente a casa Totti il pacco della Podoline, la linea che produce scarpe per fini ortopedici e Cristian, che è nato nel 2005 e sta seguendo le orme del famoso papà, ha indossato quella fatta apposta per il suo piede sinistro e ha mostrato alla mamma come stava. Ilary Blasi ha persino ironizzato. “Bella no? – ha detto – Puoi andarci a scuola”. (Continua dopo la foto)





Il volto del ragazzino la dice lunga: è molto scettico a riguardo. Ma la scarpa ortopedica va messa in modo che l’infortunio si risolva e lui possa tornare in campo per giocare a pallone. Come detto, Cristian sembra proprio voler intraprendere la carriera di papà Francesco, bandiera dei giallorossi. (Continua dopo le foto)







Cristian è infatti stato inserito nella selezione Under 15 della Roma per il prossimo anno. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, che ha specificato che il ragazzino con la maglia giallorossa prenderà parte al torneo nazionale. In campo ha sempre ricoperto il ruolo di attaccante, ma ora arretrerà nel ruolo di mezz’ala, contrariamente alla carriera di suo padre.

