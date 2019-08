È un mese esatto che Rosa Perrotta è diventata mamma per la prima volta. La ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore che aveva scelto nello studio di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione, sono al settimo cielo da quando è nato Domenico, detto Dodo. Da quando il piccolino è venuto al mondo, Rosa l’ha ben presto presentato ai fan di Instagram. In barba alle critiche che spesso la investono, la 30enne condivide ogni giorno con i suoi follower dei momenti con suo figlio. E lo stesso fa Pietro.

Ora, dopo una lunga e calda estate con il pancione, con Dodo che sembrava non voler nascere, finalmente la famiglia si è concessa una vacanza in Puglia dove Rosa si è mostrata in costume da bagno. La dolce attesa e poi il parto l’hanno resa ancora più bella ma, si sa, ogni gravidanza lascia sul corpo di ogni donna dei segni. (Continua dopo la foto)









Beh, Rosa non ha problemi a mostrarli e infatti negli ultimi scatti social la ex protagonista di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi si lascia immortalare in costume da bagno, anche il lato b in primo piano, mostrando orgogliosa i segni post-gravidanza: “Niente, quest’anno va così. Con la cellulite e pure le smagliature. Amen”, scrive nella didascalia che accompagna la foto. (Continua dopo la foto)





La gioia di aver dato alla luce il suo Dodo è talmente grande che il rammarico per qualche piccolo difetto – che tra l’altro la Perrotta non nasconde minimamente – è inesistente. E i fan apprezzano: “Brava Rosa dai veramente un grande esempio. Meno finzione e più realtà, siamo donne non bambole”, è il commento di una follower. (Continua dopo foto e post)







Ma sono tanti i fan che si complimentano con lei: “Grazie per essere te stessa al 100%, per mostrare quanto si può essere belle anche con cellulite e smagliature…”, si legge tra i commenti. Un’altra fan sottolinea come la neomamma sfoggi già un fisico da far invidia: “Chissene, hai partorito un mese fa e sei già al top”, scrive sotto alle foto di Rosa fasciata con un sexy costume intero bianco.

