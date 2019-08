“Foto più bella di questa non esiste! Nonna e nipote che si addormentano mano nella mano, vi amo”. E un cuore rosso. Questa è la didascalia che Anna Tatangelo sceglie per commentare l’ultimo scatto che vede protagonista il figlio Andrea, che è nato il 31 marzo 2010, quando la cantante di Sora aveva appena 23 anni, dall’amore con Gigi D’Alessio. Una foto rara perché difficilmente Lady Tata mostra sui social il volto del suo bambino.

Ma l’aveva fatto anche qualche giorno prima, con una serie di tre scatti che celebrano l’amore mamma e figlio. Quel post, proprio come quello che vede Andrea mentre dorme in barca accanto alla nonna, ha presto raccolto like e commenti infiniti. E non solo dai fan (la Tatangelo ne conta quasi un milione e mezzo su Instagram), anche da tanti volti noti del mondo dello spettacolo hanno apprezzato i teneri scatti che vedono Andrea protagonista. (Continua dopo la foto)









Da Elisabetta Gregoraci, che sotto alla foto nonna e nipote lascia scritto “Che meraviglia!”, a Nicoletta Romanoff, che commenta con un cuore e un punto esclamativo. E poi, tra le centinaia di messaggi piovuti sotto al post quelli di tanti follower commossi di fronte a tanta dolcezza: “Immagino la tua commozione! Sono questi i momenti che contano”, scrive un utente. E ancora: “La dolcezza infinita”, “L’amore vero” e “I nonni sono preziosi e amano a dismisura questa foto ne è la prova.. sono stupendi e che bello che ce ne rendi partecipi!”. (Continua dopo la foto)







Andrea D’Alessio ha 9 anni e dalle fotografie più recenti in circolazione sembra somigliare molto ad Anna. I suoi famosi genitori hanno sempre mantenuto molto riserbo sul figlio e anche sui rispettivi canali social, come detto, sono centellinati gli scatti in cui fanno vedere il suo volto (ultimamente ‘oscurato’ da un paio di occhiali da sole neri). Ma pochi giorni fa papà Gigi si è reso protagonista con lui di un video diventato presto virale. (Continua dopo foto e post)





Per insegnare le parole del nuovo singolo “Domani vedrai” ad Andrea, il cantante gli ha fatto lezione di napoletano. Il piccolo, di origini romane, stenta a parlare la lingua del papà e la sua traduzione ha fatto sorridere e intenerito tutti i fan. Prima tra tutti mamma Anna (ma anche Mara Venier, Beppe Vessicchio e tanti altri), che in quel momento era impegnata col suo tour. “Cucciolo mio”, ha scritto sotto al post di Gigi.

