“Ma cosa fai?”. Melissa Satta, il gioco è ‘hot’ e in un attimo si scatena il delirio

Saranno pure gli ultimi giorni d’estate, le ultime ore passate al sole, tra spiaggia e mare, ma Melissa Satta non se la smette di pubblicare scatti roventi. Gli animi degli utenti social continuano a surriscaldarsi e il rischio di mandare in tilt il cervello è sempre più alto. Colpa, ovviamente, delle sue curve letali, delle sue “onde” corporee, che in questa stagione brillano più che mai e vengono messe in mostra in maniera eccellente.

Ma tra gli ultimi post pubblicati dall’ex velina ce n’è uno che più degli altri ha acceso la fantasia dei follower, soprattutto di quelli più maliziosi e ‘birichini’. Ricordate quando, ormai qualche tempo fa, aveva pubblicato un video in cui mangiava un gelato? Ecco, siamo a quei livelli. Perché già con quelle immagini i pensieri volavano liberi, stavolta è sempre un alimento a suscitare gli angoli più hot del cervello dei suoi seguaci. E un gioco abbastanza rovente. Continua a leggere dopo la foto.









Dopo averci deliziato con fisici perfetti e curve mozzafiato, Melissa Satta non sapeva proprio cosa inventarsi per far perdere la testa, ancora una volta, a tutti i suoi seguaci. Stavolta il video è diventato virale in pochissimi minuti visto che l’ex velina di Striscia La Notizia è di nuovo distesa su una barca, in una posizione in cui si può ammirare benissimo il suo prezioso e generoso décolleté, e in un gioco di prospettive prova ad afferrare un biscotto. Tra fauci spalancate ed espressioni roventi il video ha letteralmente scatenato tutto Instagram. Continua a leggere dopo la foto.





“Gnam Gnam” aveva scritto Melissa Satta come didascalia del video e subito è partita l’ironia del web. “State pensando per caso a quello cui sto pensando io?” scrive un utente raccogliendo in pochi istanti 295 mi piace. Certo, niente a che vedere con gli oltre 70 mila che hanno schiacciato Like a questo video, ma comunque un numero che sottolinea come siano in molti ad aver pensato la stessa, identica, cosa dopo aver visto le immagini in questione. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Gnam gnam 😋🍪💛 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 27 Ago 2019 alle ore 4:40 PDT





“Giusto per non farci immaginare niente”, scrive un altro utente sotto il video di Melissa Satta: “Sei bellissima”, “Irresistibile”, “Clamorosa”, “Beato Kevin”. Il Kevin in questione è ovviamente Kevin Prince Boateng attaccante ex Milan, Sassuolo, Genoa e Barcellona che ha deciso di tornare in Italia, a Firenze, per stare al suo fianco. E alla prima giornata ha già segnato. Secondo voi è una casualità?

“Mai vista così!”. Francesca Chillemi divina in versione sexy: le foto in costume lasciano a bocca aperta