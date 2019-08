Per tutta l’estate Caterina Balivo ha condiviso i momenti più belli delle sue vacanze tra l’Italia e gli Stati Uniti con i follower di Instagram. Scatti e video dal mare, con i figli e gli amici, senza contare le bellissime immagini di lei in costume da bagno, ma difficilmente il marito, Guido Maria Brera, appare sul suo profilo Instagram. Ma in occasione del suo compleanno, Caterina ha fatto un’eccezione e regalato ai fan una splendida immagine di coppia e a lui, l’amore della sua vita e papà dei suoi due figli, una dedica tenerissima.

La conduttrice che presto rivedremo in tv al timone di ‘Vieni da me’, la trasmissione che a settembre ripartirà con la seconda edizione, ha colto l’occasione del suo cinquantesimo compleanno per esprimergli tutto il suo amore con un post che, neanche a dirlo, è stato presto riempito di like e di commenti. (Continua dopo la foto)









“Buon compleanno amore mio. Quando abbiamo fatto questo selfie ci siamo fatti una promessa… tra qualche anno capiremo se sarà stata mantenuta”. Queste le parole di Caterina, che scatena così la curiosità dei suoi tanti follower e lascia anche un post scriptum: “PS: sembri “nu’ guaglioncello” altro che un cinquantenne”, aggiunge. E come darle torto? (Continua dopo la foto)





E infatti tra i tanti commenti lasciati sotto al post (e gli auguri da parte di alcuni vip come Justine Mattera) c’è chi osserva: “Cinquantenne??? Non ci credo conosco gente di 24/25 molto più vecchia”. E un altro: “Vero, proprio un bel 50enne!”. Cosa si sono promessi Caterina e il marito, tuttavia, non è dato saperlo. La conduttrice sembra proprio intenzionata a mantenere il mistero. (Continua dopo foto e post)







Quello che è sicuro è che Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono una coppia solidissima. Il matrimonio è arrivato nel 2014, ma già stavano insieme da qualche tempo. Il primo figlio, Guido Alberto, infatti, è nato nel 2012, mentre la seconda, Cora, nel 2017. E se Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del momento, Guido Maria, 50 anni appena compiuti, è uno scrittore ed esperto di finanza. Ha anche altri due figli, Costanza e Roberto, nati da un precedente matrimonio.

