Miriam Leone si mette in mostra: curve morbide e sensuali. Lo scatto in costume è hot

Gli occhi verdi e i suoi capelli rossi sono inconfondibili. Le caratteristiche fisiche di questa bellissima donna sono rimaste nella memoria perché è l’unica rossa ad aver ricevuto la corona di Miss Italia. Era il 2008 e Miriam Leone diventò la più bella d’Italia e da allora, la Tv ed il cinema non l’hanno più lasciata! Ieri sera, 27 Agosto 2019 i telespettatori hanno potuto rivederla nei panni di Sofia in “Fratelli Unici” trasmesso su Rai1 in una divertentissima commedia insieme all’attore Luca Argentero.

Nata a Catania da un papà professore di lettere e una impiegata comunale. Che il mondo dello spettacolo fosse la sua strada lo ha capito sin da subito, quando dopo il Liceo Classico ha lasciato l'Università di Lettere per studiare recitazione. È del 2008 la vittoria nel concorso di bellezza più famoso dello stivale e da lì la sua carriera è decollata: Unomattina estate, Mattina in Famiglia, e in serie tv come Non Uccidere, 1992, Distretto di Polizia e tante altre.









In una recente intervista Miriam Leone si è anche raccontata, parlando del suo passato 'diverso' da quello tradizionale: "Io da piccola ero quella strana, mi vergognavo. I miei interessi erano lontani da quelli del branco, quindi fingevo di essere chi non ero". Poi racconta un fatto particolare, legato alla moda: quando andavano tra i giovani le magliette di Calvin Klein e la sua famiglia non poteva permettersele, era uno spreco di soldi: "Alla fine agguantai un'imitazione che misi con la vergogna di chi può essere scoperto da un momento all'altro".





"Pensavo in continuazione che qualcuno mi avrebbe smascherato. Sembra stupido, ma si trattava di angosce terribili, angosce da insicurezza, angosce da batticuore". Poi Miriam Leone ha parlato anche della sua vita solitaria, lontana da gossip e fidanzamenti vari: "Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così. Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro".

Visualizza questo post su Instagram welcome to paradise ✨ #halkidiki #love #mignolino #accussìgreekversion @acrotel.gr Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 25 Ago 2019 alle ore 8:53 PDT





È davvero strano che Miriam Leone sia single a guardare questi scatti di una sensualità unica. Perché la bellezza di questa attrice non è prorompente o magari trash: è semplice e allo stesso tempo particolare, tenebrosa e affascinanti. Questi gli ingredienti del suo successo. Sullo schermo della tv ma anche sui social.

