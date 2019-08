Incidente imbarazzante per Vladimir Luxuria. Cosa è successo

Brutto momento per Vladimir Luxuria. In vacanza in Canada minaccia l’incidente diplomatico. Ma che diamine è successo? La nota opinionista televisiva ha postato sul suo profilo Instagram la foto del biglietto staccato dal cinema Cineplex di Montreal. Vladimir, che ha 54 anni, aveva comprato il biglietto per il film “The death and life of John Donovan” con Natalie Portman e Kit Harington. Ma, dopo aver comprato il biglietto, si è accorta di un fatto molto spiacevole: le era stato applicato lo sconto per anziani.

In America, dopo i 65 anni, si applica uno sconto. Uno sconto che nessuno vorrebbe avere… Significa essere diventati grandi. E questo non piace a nessuno. Ma veramente Luxuria si è arrabbiata? Beh, ha minacciato l'incidente diplomatico ma scherzando… Anzi, l'ha presa con filofia. Ecco cosa ha scritto su Instagram dopo aver postato la foto dello scontrino. "Prendo lo scontrino che mi hanno rilasciato al Cinema Cineplex di Montréal (bellissimo il film Death and Life of John Donovan di Xavier Dolan".









E ha scritto ancora: "E scopro che mi hanno fatto lo sconto anziani! Aaaaaarg! Adesso ci sarà incidente diplomatico con il #canada🇨🇦 e chiederò a Trudeau di sradicare questo cinema!!!". Luxuria è in Canada per partecipare al Montréal Pride, manifestazione fondata nel 2007 su iniziativa della comunità LGBTQ dopo che il precedente Festival, il Divers/Cité, è diventato un evento musicale generico. Di recente aveva postato sorpresa le foto di una chiesa anglicana con la bandiera arcobaleno.





"La bandiera rainbow messa come baldacchino sull'altare – aveva scritto – Non è un fotomontaggio: durante la settimana del Pride a Montréal la chiesa anglicana di Christ Church ha deciso di farlo come segno di apertura e accoglienza. Il diritto alla fede è per tutti, la discriminazione è il vero peccato". Prima di andare in Canada Vladimir Luxuria era stata in Molise a passare un po' di tempo in compagnia dei suoi genitori.





I genitori che, all'inizio, come aveva confessato lei stessa, non le avevano dato il giusto supporto quando, da adolescente, aveva confessato loro tutto, cioè che avrebbe vissuto in modo libero la sua sessualità. "I miei genitori all'inizio non l'hanno presa bene e in qualche modo io li capisco. Un giorno ero su una panchina, passò mio padre con un suo amico: l'uomo guardandomi disse 'guarda quel ricc***", mio padre allora girò lo sguardo e 'quel ricc***' ero io. Mi sentivo responsabile dell'infelicità di coloro che mi avevano messo al mondo".

