Marica Pellegrinelli bacia Charley V., arriva la reazione (inaspettata) di Eros

Sul nuovo numero di Chi, in edicola il 28 agosto 2019 sono uscite le foto del famoso bacio tra Marica Pellegrinelli e il suo nuovo fidanzato Charley Vezza. Ma lo scatto del bacio circolava già da martedì 27 agosto: sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini era comparsa la foto del bacio. Quando quella foto era apparsa su Instagram, tutti si erano schierati con Eros e avevano commentato con astio verso la Pellegrinelli. Marica e il cantante più amato erano stati insieme per moltissimo tempo e sembrava che grazie a lei, Eros avesse finalmente ritrovato il sorriso dopo Michelle Hunziker.

Ma il loro amore è finito. E, dopo il comunicato ufficiale della separazione, sono iniziate a circolare le voci di una presunta relazione di lei con un uomo. La Pellegrinelli è stata massacrata. Poi il pubblico si è dato pace e ha smesso di perseguitarla… Poi, però, lei si è fatta fotografare in vacanza con il nuovo uomo… E le critiche sono ricominciate.









Tutti le rimproverano di essersi sbrigata troppo: neanche il tempo di annunciare la separazione e già la Pellegrinelli aveva un altro. Questo è ciò che non è piaciuto. Il fatto è che nessuno può giudicare. Perché nessuno sa come stessero veramente le cose tra Marica e Eros. Nessuno sa da quanto tempo fossero realmente in crisi. In fondo già mesi prima della separazione entrambi erano stati fotografati senza la fede al dito.





A ogni modo, torniamo alla foto di Marica Pellegrinelli che bacia il rampollo Charley Vezza. Ma è vero che Eros Ramazzotti l'ha presa male? Beh… Curiosi di sapere come ha reagito? Come riporta anche Dagospia, dopo che le foto del bacio sono state pubblicate in rete, sul profilo di Eros è apparsa la reazione del cantante. Eros ha postato una foto con un sorriso beffardo e la didascalia: "Dichi a me????". "Ovvero ''Dici a me?', ovvero 'sarei io quello che si deve disperare per qualche tremenda notizia? Ma de che!''" si legge su Dagospia.





Visualizza questo post su Instagram Dichi a me ⁉️⁉️⁉️⁉️😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 27 Ago 2019 alle ore 2:09 PDT



E, si legge ancora su Dago, “Un concentrato di allegro menefreghismo de’ noantri, con il cantautore che si geo-localizza a Cinecittà, quartiere dov’è cresciuto e dove è nato il suo successo, per ricordare al mondo che lui resta sempre un regazzetto di borgata e che queste cose ‘j’arimbarzano’”. E, con quella foto Eros si becca pure il like di Marica Pellegrinelli. I commenti sono tutti per Eros.

