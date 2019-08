C’è di nuovo il sole nelle foto e soprattutto negli occhi di Giulia Salemi. L’influencer è tornata infatti a sorridere dopo la rottura con Francesco Monte. La loro era una storia molto importante e la ragazza ha sofferto davvero in maniera forte. Per fortuna che c’è l’estate e il mare a farle dimenticare il tutto. Se ne sta infatti in Sardegna precisamente a Porto Cervo, da dove condivide degli scatti sempre più sensuali e sempre più bollenti.

“Ultimi giorni in questo paradiso terrestre prima di tornare nella mia Milano carica power. E come dice il buon Jerry Calà, in estate tutto accade più velocemente, perché l’estate non è una stagione, ma uno stato d’animo”, aveva scritto come didascalia di una sua foto. E chissà com’è lo stato d’animo di chi guarda le sue curve sopraffine, il suo corpo sensuale e il suo lato b perfetto. Vedere per credere, ecco qui una carrellata di foto. Continua a leggere dopo la foto.









Pochi giorni fa Giulia Salemi era finita nell’occhio del ciclone dopo aver pubblicato un video. Ad attaccarla i soliti hater, i classici leoni da tastiera, che hanno commentato usando questi termini: “Ho i neuroni bruciati dopo questo. Non sei neanche simpatica. Ci credo che ti ha mollata il tuo ragazzo”. Una frecciatina alla rottura, tra l’altro molto fresca, con Monte. L’influencer allora è dovuta passare all’attacco e ha risposto così a chi la attaccava: “Fortunatamente la maggior parte delle persone che mi seguono sono donne power”. Continua a leggere dopo la foto.





“Per fortuna che tra i miei follower ci sono donne buone dolci in pace con sé stesse che hanno imparato a conoscermi e ogni giorno mi seguono e mi sostengono con grande amore dandomi sempre una grande grinta e carica positiva”. Così Giulia Salemi ha risposto alle critiche e alle accuse: “Faccio vedere la verità sempre e me stessa a 360 gradi nel bene e nel male. In un mondo di problemi e negatività cerco di trasmettervi tutti i giorni un po’ di good vibes”. Continua a leggere dopo la foto.





«Che sventola, ragazzi» scrivono i fan sotto la foto di Giulia Salei: «E va beh non ce n’è per nessuno proprio! Sei TROPPO», «Ragazza bella, divertente, che non se la crede e mostra tutta la sua realtà come solo poche sanno fare… meno male che esistono ancora donne così. Continui così signorina e non molli mai, sempre super power», «Non c’è nulla da dire semplicemente bellissima e che fisico eccezionale».

