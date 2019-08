Ambra Angiolini, chi si rivede… Sparita per 3 mesi, l’attrice si mostra sui social molto cambiata

Ambra Angiolini, chi si rivede… La ex ragazzina prodigio di Non è la Rai, che ormai è una delle attrici italiane più amate, è tornata in gran forma sui social. Ed è tornata così… Per chi non lo sapesse, Ambra era sparita dai social per un po’. Improvvisamente aveva chiuso il suo profilo Instagram senza dare troppe spiegazioni. Tutti si erano chiesti cosa l’avesse spinta a dire addio ai social. Ma lei non ha mai risposto. Una delle sue fanpage, però, aveva fatto sapere che Ambra aveva detto addio ai social per motivi personali.

Qualcuno aveva poi ipotizzato che ci fosse lo zampino di Massimiliano Allegri, il fidanzato di Ambra nonché allenatore che aveva appena detto addio alla Juventus. Qualcuno ha dunque ipotizzato che Ambra avesse chiuso il suo profilo per evitare di diventare bersaglio di eventuali commenti non gradevoli dei tifosi. Perché questa ipotesi? Il dubbio è sorto quando anche il profilo della figlia di Allegri, Valentina, è scomparso da Instagram contemporaneamente a quello della Angiolini. Continua a leggere dopo la foto









Uno degli ultimi post che la Angiolini aveva postato prima di sparire era quello della figlia Jolanda Renga, che, in uno spettacolo scolastico cantava “A te” di Jovanotti. In quell’occasione tutti hanno notato la somiglianza tra le due… A ogni modo, basta parlare del passato: è tempo di parlare del presente. Perché Ambra Angiolini è tornata sui social. E, per salutare i fan, ha usato una foto che la ritrae bellissima mentre un tramonto rosa le fa da sfondo. Continua a leggere dopo la foto





Da quanto tempo che non la vedevamo! E come è diventata! Più bella! Più magra e sembra pure più alta… Pantaloni, t-shirt, stivali: Ambra è una meraviglia. Ha uno sguardo sereno e i capelli lunghissimi. Ambra, si sa, è anche una che sa come prendere la vita con ironia. Così ha commentato la sua foto con una frase che ha fatto sorridere tutti: “Avevo finito i giga”. Ovviamente Ambra non ha ignorato tutti i rumor nati attorno al suo “ritiro”. I fan, però, le hanno risposto a tono… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Avevo finito i giga #buongiorno #ambraangiolini #open Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) in data: 27 Ago 2019 alle ore 1:39 PDT

“Passa ad Iliad hai 50 giga minuti e sms illimati a 7.90€ al mese”; “Lo abbiamo pensato in molti”; “Hai convertito i giga in capelli lunghi!”; “È sempre una questione di giga nella vita”; “Hai fatto bene a finirli, ogni tanto bisogna fare un po’ di detox”. E Ambra è d’accordo e infatti all’ultimo commento ha risposto così: “Il detox mi ha fatto bene”.

Ricordate così Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini? Ecco com’è diventata. Oggi ha 15 anni ed è bellissima, proprio come la mamma e il papà, Francesco Renga