“Ma come fai?”. Maria Grazia Cucinotta super sexy a 51 anni: il décolleté ‘esplode’

Il 27 luglio ha compiuto cinquantuno anni, ma il fisico sembra quello di una ventenne. Stiamo parlando di Maria Grazia Cucinotta, una delle attrici che ha fatto innamorare migliaia di italiani ma, stando anche al successo che riscuote sui social, anche di italiane. Perché sono tantissimi i commenti di seguaci donne che le fanno i complimenti, che le chiedono il segreto della sua bellezza, che le domandano consigli su come mantenersi così in forma.

Provate voi stessi, anche sotto le ultime foto dell’attrice potrete trovare tantissimi commenti di questo tipo. Insieme a quelli dei maschietti, che si concentrano invece su altri particolari abbastanza roventi. Come non guardare infatti il famosissimo e generosissimo décolleté della Cucinotta? Forse il seno più famoso di tutta Italia, che sembra far saltare in aria la maglietta strettissima che lo trattiene. Il risultato è una foto da infarto. Continua a leggere dopo la foto.









“In realtà sono sempre stata così – aveva raccontato in un’intervista di qualche tempo fa Maria Grazia Cucinotta, rispondendo alla domanda sul come facesse a mantenersi così in forma e come si sentiva ad essere sex symbol – Ho cominciato davvero giovanissima. A 18 anni sono andata a vivere da sola. Avevo tanta paura ma anche tanta determinazione a farcela. I valori con i quali mia madre mi ha cresciuta, però, sono sempre stati molto saldi in me”. Gli stessi che sta provando a trasmettere alla figlia: “Fin da quando era piccolissima io per lei ci sono sempre stata e sono stata unicamente la sua mamma”. Continua a leggere dopo la foto.





“Quando entro qui a casa la Cucinotta non esiste – ha continuato a raccontare l’attrice -Per il resto ho cercato di trasferirle i valori che mi ha trasmesso mia madre. Devi sapere che io ho avuto la fortuna di avere una madre davvero straordinaria. A me e a mia sorella ci ha avute a 42 e 43 anni. E a quell’età è stata capace di prendere la patente e di insegnarci fin da subito a essere forti, autonome e a non dipendere per nessuna ragione dagli uomini”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Green touch…. #shooting #moments #green #earrings #mariagraziacucinottastyle #mariagraziacucinotta Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta) in data: 25 Ago 2019 alle ore 10:16 PDT





Ed è cresciuta veramente benissimo Maria Grazia Cucinotta, che anche oggi continua a sfoggiare un fisico da ragazzina. E glielo dicono anche i fan: “Buongiorno bellissima, dire che sei stupenda è poco… Io sono felicissima di averti conosciuta, mi sento ancora l’emozione addosso…. Non ci credo ancora! Un abbraccio grande, spero di rivederti ancora.”, “Bella e solare. Semplice e vera. Ti stimo, mi piaci come attrice e ancor di più come donna. Sempre cosi…tutta la vita.”, “Sei bellissima”.

