Vanessa Incontrada, la foto in costume con la cellulite scatena la reazione (inaspettata) dei fan

Vanessa Incontrada è una delle donne dello spettacolo più amate. Il pubblico la adora perché è bella, naturale, ironica, simpatica e sorridente. È una bella spagnola solare e gli italiani hanno perso la testa per lei. Vanessa Incontrada, forse lo ricorderete, ha passato un periodo difficile: dopo la nascita del figlio è stata criticata duramente per non aver perso (a tempo di record) i chili presi con la gravidanza. E gli appellativi che le sono stati rivolti sono stati davvero crudeli. Vanessa Incontrada ha sofferto per essere stata apostrofata come “cicciona” quando lei non era affatto una cicciona ma una donna che stava cercando di recuperare il peso forma dopo la gravidanza e il parto.

Per Vanessa, dopo la nascita del figlio, la cosa importante era stare accanto a lui, nutrirlo, coccolarlo, fargli sentire la sua presenza. Non dimagrire. E per questo è stata criticata. Come se una donna dello spettacolo fosse tenuta a essere perfetta sempre e comunque. No. Lei ha dimostrato di essere una donna "normale". Dopo quel momento di sofferenza, Vanessa è riuscita a recuperare la sua autostima. E ha iniziato a ignorare chi la criticava.









Ormai Vanessa Incontrada non dà importanza a quel che le dicono. E continua a fare felicemente la sua vita. Di recente, per esempio, ha postato una foto che la ritrae in costume in tutta la sua naturalezza. Vanessa Incontrada è in barca, all'Isola del Giglio e si scatta una foto. Capelli bagnati, sguardo provocante, neanche un filo di trucco. In tanti notano la cellulite sulle cosce dell'attrice. E tutti apprezzano il fatto che non abbia ritoccato la foto, scegliendo di mostrare anche le sue imperfezioni. Ce ne fossero, di donne imperfette come lei.





Una bellezza acqua e sapone quella di Vanessa Incontrada, un simbolo di naturalezza, che diventa emblema per tante donne. E chi se ne importa se ha un po' di cellulite sulle cosce, lei è bella così. Bella perché bella innegabilmente. Ma anche bella perché vera. E tutti apprezzano il suo essere naturale. E nonostante la cellulite venga notata, tutti si soffermano su altro. "Sei bellissima", le scrivono. E ancora: "Da donna ti dico che sei una delle mie icone di bellezza e semplicità, finezza e eleganza".







E ancora: “Ed oltre al fuori apprezzo molto la profondità che comunichi nei ruoli che interpreti”. E le scrivono ancora: “Da donna posso dire che sei MERAVIGLIOSA anche senza trucco”. “Sei super bella”, “Sei splendida”, “La mia preferita”. Insomma, Vanessa Incontrada ha puntato sulla naturalezza. E ha fatto centro. Voi che ne dite? Noi? Non ci eravamo neanche accorti della cellulite sulle cosce…

