Sono tante le donne di spettacolo che questa estate hanno fatto impazzire i fan con foto sexy e provocanti condivise sui social. Tra le “sirenette” più osannate c’è sicuramente Anna Tatangelo. La bella cantante di Sora e compagna di Gigi D’Alessio è da sempre molto attiva su Instagram e in questi mesi di calura ha notevolmente alzato la temperatura in rete rendendosi protagonista di scatti davvero bollenti.

Le ultime arrivano direttamente dalle vacanze che sta trascorrendo insieme al suo Gigi e al figlio Andrea nella meravigliosa Sardegna e, ancora una volta, mettono in mostra la sua strepitosa forma fisica e le sue curve esplosive. Dando una breve sbirciata al profilo Instagram di ‘Lady Tata’ c’è da perdere la testa: una foto bollente dietro all’altra (anche se non mancano quelle tenerissime con il suo Andrea), ma l’ultima ha davvero mandato tutti in tilt. (Continua dopo la foto)









“Buona domenica”, scrive la Tatangelo che si mostra in barca, seduta, e sfoggia un costume intero metallizzato. Sorriso smagliante e posa provocante. E pure décolleté ‘straripante’. Il seno generoso della cantante è contenuto a stento dal costume che non solo è scollatissimo ma ha anche un buco centrale in posizione strategica. Ovvero poco più sotto del lato A. Beh, i fan sono davvero andati in estasi di fronte a tanta sensualità. (Continua dopo la foto)





“Che dea”, “Sei davvero la più bella del mondo”, “Stupenda”, “Sempre al top”. E si legge pure un “Ti amo” tra i tantissimi messaggi lasciati dai suoi ammiratori sotto al post che, nemmeno a dirlo, ha registrato un boom di like. Tra i commenti, poi, ce ne è uno in particolare di una fan a cui Anna ha subito. risposto. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Buona domenica ☺️☀️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Ago 2019 alle ore 5:42 PDT



E rispondendo alla domanda di quella follower, la cantante ha deciso di chiedere un favore ai fan, lanciando un appello. “Ho visto su un sito che sponsorizzi un prodotto per dimagrire. Prima di comprarlo, vorrei sapere se è vero, grazie”, le ha chiesto la fan. E lei, evidentemente poco felice di vedere il suo nome ingiustamente associato a una potenziale truffa: “No, sono profili con informazioni false! Per favore, segnalateli!”.

