Milena Miconi mozzafiato: la foto in bikini mette in mostra un seno incontenibile. E i fan esultano

Milena Miconi, il seno più bello del web. Ve la ricordate? Milena Miconi, la rossa e sensuale soubrette della televisione italiana è stata per anni una delle stelle del Bagaglino. Bellissima, simpatica, sexy e soprattutto naturale. Milena Miconi, infatti, non è mai ricorsa ad alcuna chirurgia eppure il suo fisico è perfetto… Da qualche tempo la Miconi ha giurato amore eterno a Mauro Graiani, sceneggiatore e regista italiano con il quale è stata fidanzata per 18 anni e dal quale ha avute due figlie, che hanno rispettivamente 15 e 8 anni.

I due si sono sposati a fine maggio 2019 a Santa Maria in Tempulo, nel verde tra il Circo Massimo e le terme di Caracalla. Ma torniamo alla Miconi e alla sua bellezza che, a 50 anni, conserva intatta come quando era una ragazzina. Sul suo profilo Instagram Milena condivide molti scatti del suo fisico pazzesco, ma anche della sua vita quotidiana. La Miconi non è certo una che sbandiera la sua bellezza ai quattro venti. Ma questa estate ha fatto un’eccezione e ha postato molte foto che la ritraggono in costume da bagno. Continua a leggere dopo la foto









E mettono in risalto il suo splendore. E le sue curve pazzesche. È fantastica. E soprattutto non le è passato un giorno. Date uno sguardo alle sue foto e resterete incantati di fronte a tanta perfezione, eleganza, spontaneità e sensualità. Uno degli ultimi scatti è quello che più ha fatto impazzire i fan: la Miconi è in costume da bagno, ha i capelli mossi, il viso struccato ma l’occhio di tutti cade sul suo seno incredibile… Continua a leggere dopo la foto





E quel costume verde fa fatica a contenere tutta quell’abbondanza. Quando i fan hanno visto lo scatto sono rimasti estasiati. Anche perché in quella foto Milena Miconi indossa anche un paio di occhiali da sole che la rendono ancora più sexy e misteriosa. Dopo che la foto è stata postata su Instagram la Miconi è stata sommersa di complimenti. “Buongiorno a te splendida Milena! Da sempre mi fai impazzire”, le ha scritto qualcuno. E un altro: “Ma lo SPETTACOLO … parliamone. Un bacio splendore”. Continua a leggere dopo la foto





“Lo sai che sei da sposare”, “Sembri una giovane universitaria di Harvard. Ciao”, “Bellissima”, “Statua” e via dicendo. Poi c’è il solito monello che non si contiene: “La mia milfona preferita”. C’è poi chi, stranamente, si è concentrato sugli occhiali e le ha scritto: “Buongiorno Milena. Oh belli questi occhiali sul tuo bel viso!”. Uno spettacolo della natura. Grande Milena.

“Bellissimi!”. Milena Miconi si è sposata, le nozze col suo Mauro: le foto. Hanno detto “sì” dopo 18 anni di fidanzamento (e 2 figlie)