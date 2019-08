Chiara Ferragni mai così spinta! Si mostra in topless e provoca: “Ma sono una madre…”

Li conosce bene, Chiara Ferragni, gli imprevisti del mestiere di influencer. Basta una foto in cui si indossa un outfit troppo bollente e si viene sommersi dalle critiche, basta esprimere un pensiero diverso da quello “convenzionale” ed ecco che arrivano migliaia di commenti negativi, basta un post un po’ troppo spiritoso che si scatena il putiferio. Sono questi i problemi degli imprenditori digitali, come ama definirsi la moglie di Fedez.

A volte però gli hater vanno presi in contropiede, non gli si può dare la possibilità di muoversi, di criticare, di commentare a loro piacimento: si deve passare all’attacco. Così Chiara Ferragni ha deciso di prendere in mano la situazione: si è fatta fotografare con addosso solo una parure, tra l’altro costosissima, e uno slip, riproponendo l’immagine bollente sul suo profilo social lanciando la provocazione a tutti i suoi followers. Continua a leggere dopo la foto.









Pochi giorni fa Chiara Ferragni era stata criticata per aver postato una foto in compagnia delle sorelle, con dei commenti di questo tenore: “Lei è la migliore avendo avuto anche un bimbo, le altre due sorelle sono tozze e cicce”, “Siete difettose dalla testa ai piedi è impossibile trovare un lato positivo”. L’influencer aveva dovuto rispondere: “Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me. Quindi evita proprio di passare dal mio profilo”. Anche ieri si era verificata una nuova polemica, legata ad un posto in cui il protagonista era il marito Fedez. Continua a leggere dopo la foto.





Una fan la aveva criticata così: “Dover condividere ogni emozione per lavoro… mi spiace ma credo che si stia davvero esagerando, in generale”. Al che Chiara Ferragni aveva dovuto replicare per forza, rispondendo: “Per lavoro? Pubblicherei esattamente quello che posto anche se avessi un solo follower. È il mio modo di comunicare con il mondo, parte della mia identità”. Stavolta invece ha anticipato, e stupito, tutti quanti. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram “But you’re a mother” 😝 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 26 Ago 2019 alle ore 8:26 PDT





Sopra la foto in topless, infatti, Chiara Ferragni ha scritto un provocatorio: “Ma sono una madre!”, usando così le parole che sempre le vengono lanciate contro dagli haters. Anche stavolta i leoni da tastiera si sono scatenati: “Ok tutto, ma un pochino di contegno…Lascia qualcosa solo al marito, una parte di te”, si legge tra i commenti. Ma stavolta è l’influencer ad aver messo a segno il gol.

