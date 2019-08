Tra pochi giorni tornerà in tv a far compagnia al suo pubblico, ma per ora Barbara D’Urso continua a godersi qualche giorno di relax. È stata un’estate all’insegna del divertimento per la regina di Mediaset, che, dopo aver chiuso una stagione televisiva intensa e piena di successo, ha trascorso un paio di mesi a Capalbio insieme agli amici più cari, pur facendo “un salto” anche a Capri e in Calabria. Tutto, ovviamente, ampiamente documentato sul suo profilo Instagram con scatti e video.

Nella sua villa in Toscana Barbara si è data al nuoto, ma anche alla cucina e alla cura dell’orto. Con lei, tra gli altri ospiti, le amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia, ma anche Filippo Nardi, ex gieffino ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, con cui i i rumor volevano fosse nato un flirt. Ma dopo settimane di gossip incessante, la conduttrice ha deciso di chiarire una volta per tutte il legame che la lega a lui, (Continua dopo la foto)









Dopo tante foto e clip divertenti insieme, era inevitabile che il dubbio che tra i due fosse nata qualcosa di più di una semplice amicizia si facesse largo tra gli utenti, ma poi è arrivato il chiarimento dalla diretta interessata con un post che lascia poco alle interpretazioni. Barbara ha smentito categoricamente il pettegolezzo commentando la Storia Instagram di Nardi che mostrava un titolo sul loro presunto flirt. (Continua dopo la foto)





“Ma no… Giuro!”, ha scritto la conduttrice negando così ogni coinvolgimento sentimentale con Filippo Nardi che, a questo punto, è e resta solo un amico. Nulla di più. Nel frattempo il profilo Instagram di Barbara continua a essere aggiornato quotidianamente e tra una foto sexy in bikini e un’altra, spunta pure un video in cui prova a salire su un materassino da mare senza però accorgersi che lo slip del bikini non resta al suo posto. (Continua dopo foto e post)







Piccola ‘deviazione hot’ dello slip che, mentre Barbara ‘salta’ sul materassino a forma di ali in piscina scopre parte del lato B. E lei, che già qualche giorno fa si era lasciata immortalare mentre tentava di salirci su, commenta così, con ironia, la gaffe: “Eh niente…. ultimo tentativo dell’estate… ma… vince il materassino … mi arrendo”. Inutile aggiungere che il post è stato commentatissimo dai suoi fan.

