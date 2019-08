Non si parla che di Barbara D’Urso nelle ultime ore. No, la tv stavolta non c’entra anche se tra poco Carmelita tornerà a fare compagnia al suo pubblico praticamente sette giorni su sette. Settembre, d’altronde, è sempre più vicino e la regina di Mediaset è pronta a rientrare ancora in studio con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Per vederla sul palco del Grande Fratello Nip (l’edizione Vip quest’anno è affidata ad Alfonso Signorini, ndr) bisognerà invece attendere la primavera 2020.

Ora, dopo settimane di gossip incessante, Barbara ha deciso di chiarire una volta per tutte il legame che la lega a Filippo Nardi, l’ex gieffino che ha trascorso le vacanze con lei a Capalbio. Dopo foto e clip divertenti insieme, era inevitabile che il dubbio che tra i due sia nata qualcosa di più di una semplice amicizia si facesse largo tra gli utenti e il commento è arrivato dalla diretta interessata con un post che lascia poco alle interpretazioni. (Continua dopo la foto)









A smentire categoricamente le indiscrezioni in merito è stata proprio la conduttrice che, commentando la Storia Instagram di Nardi che mostrava un titolo sul loro presunto flirt, ha dato una risposta chiarissima: “Ma no… Giuro!” , ha scritto Carmelita negando così ogni coinvolgimento sentimentale con Filippo Nardi che, a questo punto, è e resta solo un amico. Nulla di più. (Continua dopo la foto)





Chiarita la situazione sentimentale e appurato, dunque, che la D’Urso è ancora single c’è un altro motivo per cui la presentatrice sta facendo parlare di sé: si è mostrata in versione super sexy su Instagram. Barbara, 62 anni, ha postato quella che presumibilmente è l’ultima cartolina delle sue vacanze prima del ritorno in tv e il suo décolleté da urlo ha fatto impazzire i fan, che si sono scatenati sotto al post. (Continua dopo foto e post)







“Amo il mare. Tanto”, scrive lei, subito raggiunta da una pioggia di like e di commenti in poche ore. Qualcuno ipotizza un utilizzo di Photoshop oppure qualche ritocchino estetico per mantenere in forma il fisico perfetto, ma tantissimi altri utenti fanno i complimenti alla conduttrice. “Barbara sei splendida”, “Sempre più bella”, “Anvedi Barbarella”, “Escile!”, si legge sotto al post in cui il generoso lato A è in primo piano.

