Alessia Marcuzzi sta per sbarcare in tv con una nuova avventura. Dopo Simona Ventura, sarà lei a presentare la seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu reality dei sentimenti che vedrà la partecipazione di sei coppie: Damiano Coccia, detto Er Faina, che sarà in Sardegna con la fidanzata Sharon Macri, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi, il cantante Pago con l’ex tronista Serena Enardu. E poi ancora, l’attore di Gomorra, Ciro Petrone e Federica Caputo e i modelli Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Secondo le ultime indiscrezioni, poi, tra i tentatori e tentatrici ci saranno invece numerosi personaggi di Uomini e Donne, come Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassarre, entrambi ex corteggiatori. Prevista la presenza di Nicolò Brigante, ex tronista e di Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice diventata una star di Instagram. Approderanno in Sardegna anche Federica Spano e Federica Francia, quest’ultima ex corteggiatrice di Andrea Zelletta. (Continua dopo la foto)









Per questa nuova sfida, Alessia Marcuzzi si è già detta “prontissima”. E “felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova – ha confessato al Magazine di Uomini e Donne -, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare”. (Continua dopo la foto)





In attesa di vederla all’Is Morus Relais, location di Temptation Island Vip, Alessia continua ad aggiornare i suoi fan di Instagram con gli scatti privati e quelli delle sue vacanze. L’ultimo post, tuttavia, non è stato proprio apprezzato da tutti. La conduttrice ha messo in primo piano delle sue gambe e gli hater si sono scatenati accusandola anche di saper mostrare solo queste: “Il narcisismo impera, se si può vivere solo per questo!!! Ma i veri valori??? Tutta l estate non ha fatto altro, grande esempio….”, scrive un utente. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 👣👁 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 23 Ago 2019 alle ore 3:38 PDT



Non è finita qui. La foto delle gambe di Alessia Marcuzzi ha raccolto anche altre critiche: “E te pareva che non si postava nelle sue monotone pose. Ma posta qualcosa di intelligente”, le dice un altro. Ancora, c’è chi la paragona a Barbara D’Urso che, come lei, posta spesso foto con gambe nude in mostra: “Ma che cosa è una moda tu la D’Urso tutto con queste cosce di fuori ma dai….”. E chi tiene invece a sottolineare “Perché ci vuoi far credere di avere belle gambe…. quando le hai storte!”.

