Niccolò Bettarini è il primogenito di Stefano e Simona Ventura. Classe 1998, fino a 18 anni la sua vita è stata lontana dai riflettori, immortalata solo in alcune occasioni insieme ai genitori. Niccolò somiglia molto, nel viso e nel fisico, ai famosi mamma e papà e da quest’ultimo ha preso anche la passione per il calcio. Ma dopo aver giocato per una squadra giovanile inglese, ha avuto problemi al ginocchio: ha subito due ricoveri, con conseguenti operazioni e riabilitazioni che hanno rallentato la sua attività di giovane professionista.

Poi, a luglio 2018, Niccolò, che ha un fratello più piccolo di nome Giacomo, è finito su tutti i giornali per aver subito un'aggressione a Milano, dove è stato raggiunto da alcune coltellate che hanno messo in pericolo la sua vita. Un'indiscrezione di pochi giorni fa, lanciata da Novella 2000, sostiene che Niccolò e mamma Simona potrebbero condurre insieme La Domenica Ventura.









Si tratta di un nuovo format che aprirà i battenti a settembre e, stando a quanto riporta il sito di Davide Maggio, andrà in onda ogni domenica dalle 12 alle 13 su Rai 2. Aprirà quindi la domenica sportiva di questo secondo canale fino a lanciare il Tg2 e si parlerà di calcio e intrattenimento e, a sentire il gossip, potrebbe vedere la partecipazione di Bettarini junior insieme a Super Simo, che per 10 anni ha condotto 'Quelli che il calcio'.





Televisione a parte, Niccolò Bettarini sui social è già "lanciato". Il 20enne conta oltre 210mila follower su Instagram e ogni suo post è un tripudio di like e di complimenti. L'ultimo, poi, ha lasciato i fan senza fiato. Al momento il primogenito di Stefano e Simona si gode l'estate a Ibiza e tra un panorama mozzafiato e un altro ha esibito il suo fisico statuario con scatti che esaltano tutta la sua bellezza.





L’ultimo in particolare ha fatto ‘boom’. “Il tempo degli onori è finito (anche dell’estate)”, scrive lui immortalato in penombra, fronte mare, al tramonto, con il costume semicalato a lasciar intravedere gli addominali scolpiti. Pioggia di complimenti immediata: “Sei una statua”, “Quanta bellezza”, “Patrimonio UNESCO”, “Gli onori ti si devono…sei un Bronzo!”. E non manca nemmeno il paragone con papà Stefano: “Bello come tuo padre”, “Sei meglio di tuo padre tesó”, “Bello come i babbo”, “Tale.. Padre.. Tale figlio… Buon sangue non mente..”.

