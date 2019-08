“Fate pena!”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, critiche per la foto nudi

Procederà pure a gonfie vele l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma ogni mossa della nuova coppia è un vero scandalo. La coppia, che ormai dura da due anni, da quando vale a dire si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, non si è mai lasciata. Mai una crisi, mai una separazione. Solo qualche voce di gossip che viene, puntualmente, smentita da loro attraverso scatti roventi in cui si dimostrano più uniti che mai e soprattutto sempre più innamorati.

È proprio uno di questi scatti che finisce nell’occhio del ciclone, perché la sorella di Belen ha deciso di pubblicare un post in cui si vedono loro due in mutande davanti allo specchio. Sono in bagno, in uno scampolo di vita privata, e non sembrerebbe esserci niente di scandalosa. Ma ecco che la polemica è proprio dietro l’angolo, con delle accuse come sempre ferocissime che vengono rivolte alla coppia. Ma stavolta c’è anche la sua risposta. Continua a leggere dopo la foto.









“Fate pena” sbotta una follower sotto la foto di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser, non limitandosi a dare un giudizio sulla foto, ma addirittura sulla vita privata dei due. Il commento infatti continua così: “Ma solo perchè siete concetrati solo su una cosa… e la vita è anche altro… un figlio di papà e una mantenuta dalla sorella che senza lei stavi in Argentina.. cresci!”. Parole pesanti che tirano in mezzo ancora una volta la famiglia, la sorella Belen Rodriguez. Allora la sorella minore risponde per le rime: “E se fosse così? Cosa è che ti dispiace così? Mica mi mantieni tu…. voglio dire… un, due, tre, ci siamo??”. Continua a leggere dopo la foto.





Non sono momenti particolarmente felici per le due sorelle, in questi giorni anche la più famosa Belen Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone dopo aver presentato, insieme a Stefano De Martino, la famosa Notte della Taranta. “Come rovinare un patrimonio di arte, storia e cultura? Semplice, chiamando loro due!”, hanno sbottato molti fan. Con addirittura un appello firmato da diciotto accademici per evitare che fossero loro due a presentare il format. Continua a leggere dopo la foto.





Oggi è arrivata la risposta della modella e conduttrice argentina: “Ringrazio il Salento e la sua bellissima terra!”. Insomma alle critiche lei non ha risposto, Cecilia Rodriguez invece proprio non è riuscita stare ferma. E chiarito una volta per tutte che la sua famiglia non deve essere toccata.

