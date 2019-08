“Hai sbagliato taglia!”. Antonella Fiordelisi, il costume non contiene il seno esplosivo

È ancora vacanza per Antonella Fiordelisi, che sta spendendo gli ultimi giorni di mare con il fidanzato Francesco Chiofalo. I due si trovano in Puglia e proprio dal mare cristallino del tacco d’Italia arrivano scatti bellissimi. La giovane e strepitosa influencer ha infatti deciso di mandare in tilt internet con il suo fisico rovente, che mette in mostra senza alcun timore. L’ultimo post la vede sfoggiare un costume di dimensioni minuscole.

Soprattutto se abbinato alle sue curve esplosive. Nello scatto l’influencer si trova in piedi sulla spiaggia e il reggiseno del suo costume è veramente troppo striminzito. L’effetto è un vedo-non-vedo in cui la fantasia dell’osservatore gioca un ruolo fondamentale. Un post provocante, delle curve sinuose, un fascino da capogiro. Beato il bel Francesco Chiofalo, verrebbe da dire. E molti glielo dicono nei commenti: “che fortuna avere al tuo lato una donna così”. Continua a leggere dopo la foto.









Oltre agli scatti roventi c’è però la vita privata e personale. Da un lato c’è la musica, con il singolo dal titolo Din Dan che ha superato già le 500 mila visualizzazioni, e guarda caso qui si intreccia con quella privata. Perché a cantare insieme a lei c’è Francesco Chiofalo. I due infatti sono sempre più innamorati e il loro feeling, il loro affiatamento, risulta evidente dalle immagini del video di questo tormentone estivo. Vita privata e successo professionale sembrano andare di pari passo allora per Antonella, che può rilassarsi in vacanza e lasciarsi andare ad alcuni scatti super hot. Continua a leggere dopo la foto.





Ed è proprio Francesco Chiofalo ad aver raccontato come è scoppiato l’amore con Antonella Fiordelisi: “Lei è una bellissima ragazza, molto timida e riservata ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza”. Parole che confermano quanto i due siano innamorati, con il fidanzato che continua così: “Tutti e due sogniamo un futuro come genitori ma stiamo insieme solo da cinque mesi e penso sia bene fare un passo alla volta”. Continua a leggere dopo la foto.





A qualcuno però, tornando allo scatto di Instagram, viene il dubbio: “Per caso hai sbagliato taglia?”. Antonella Fiordelisi infatti ha un décolleté troppo esplosivo per essere contenuto all’interno di quel costume. Ma nessuno sembra lamentarsi: “Ti seguo da quando hai fatto Temptation Island. Una ragazza dai valori sani e da stimare. Sei la ragazza più bella di Salerno”.

