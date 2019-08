Eva Henger torna a stupire tutti i suoi numerosi fan con un’altra sua foto “piccante”. La ex attrice hard, 46 anni compiuti, sa bene come provocare e riesce sempre a mandare in delirio il web con le foto “hot” pubblicate sui suoi profili social e lo fa anche con l’ultima foto. È a Sharm el Sheikh in questi giorni e non manca di aggiornare i suoi follower con gli scatti più belli della vacanza. Belli e super sexy che, inevitabilmente, scatenano le fantasie dei suoi ammiratori.

Il suo fisico, infatti, è come se non risentisse del passare del tempo. Stesso discorso per le sue curve, che hanno ancora quella capacità di catturare qualsiasi sguardo. E non a caso da quando la Henger è sbarcata sui social network, non c’è un attimo di pace. Già qualche giorno fa aveva fatto impazzire tutti con un’immagine di lei in bikini. (Continua dopo la foto)









Eva Henger in versione sirena, sempre a Sharm, aveva già raccolto un’infinità di like e di complimenti. L’attrice ungherese, ma naturalizzata italiana spegnerà 47 candeline il prossimo 2 novembre, ma a guardare le sue foto social non si direbbe. E infatti i fan non hanno potuto fare a meno di farlo notare sotto al post in cui si mostra con un bikini a stampa ‘jungle’. (Continua dopo la foto)





“Quanto sei bella Eva” le scriveva uno, mentre un altro la definiva “la Sirenetta di Andersen”. C’era anche chi le chiedeva di portarla con sé, chi la paragonava a fiore e chi invece chiedeva addirittura una mano all’Unesco: “Questa donna deve essere inserita come patrimonio dell’umanità”. Ora, anche se forse qualcuno ancora doveva riprendersi da quell’immagine, eccone un’altra “da infarto”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram #buonaserata #bellagente #⭐️ #photooftheday #🏝 #instahollydays Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger) in data: 23 Ago 2019 alle ore 10:07 PDT



Sempre in bikini ma mini, Eva Henger si lascia immortalare appoggiata al bordo dello yatch su cui sta trascorrendo le sue vacanze. E non c’è niente da fare: il suo fisico tonico e le sue curve esplosive sono irresistibili e, ancora una volta, conquista tutti. A parte la miriade di “Wow!” e “Sei bellissima”, si legge anche: “Ragazze 20enni, guardate e ammirate. E sperate di diventare così” e “Ciao Eva, ti fai sempre queste foto per farci invidia. Ma sappi, non ci fai invidia…Di più!”.

“Schifo e volgare”. Justine Mattera, la foto completamente nuda scatena la polemica