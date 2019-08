“Scusa, cosa hai detto?!”. La figlia Skyler Eva ‘sbotta’ ed Elisabetta Canalis resta di sasso

È una vera e propria star del web la piccola Skyler Eva. Di chi stiamo parlando? Ovviamente della figlia di Elisabetta Canalis, sempre più protagonista di video divertenti e comici che la mamma vip ama condividere sui social. L’ex velina ha postato negli ultimi giorni uno spaccato della sua vita privata veramente esilarante: mentre la bimba sta pettinando i capelli ad Elisabetta, cercando di fare una treccia, ecco che arriva qualche difficoltà.

“Mi sto inca***ndo” sbotta ad un certo punto la piccola, quasi a rispondere alla domanda della mamma che chiedeva se fosse sicura di quello che stava facendo. Allora l’ex velina rimane a bocca aperta e risponde: “Scusa? Scherzando?”. E Skyler Eva risponde ancora più stizzita: “Sca***ndo”. Insomma un siparietto unico, con Elisabetta Canalis che scrive: “Offresi mini parrucchiera con molta energia e poca pazienza”. Continua a leggere dopo la foto.









Star della rete, Skyler Eva, è sempre protagonista dei video di Elisabetta Canalis, entrando sempre di più nella vita degli oltre 2 milioni e 400 mila follower che seguono la mamma. Non tutti però sono “buoni”, infatti l’ex velina di Striscia La Notizia le oscura sempre il volto o preferisce non mostrarlo. E spiega così questa scelta: “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”. Continua a leggere dopo la foto.





“Adesso che ho provato la gioia della maternità, mi sento di dire che se l’avessi saputo prima un figlio lo avrei fatto già qualche anno fa – ha detto Elisabetta Canalis – È vero mi spaventava l’idea di fare un passo così importante. In effetti la mia vita è cambiata da quando ho preso Skyler Eva in braccio per la prima volta. Non solo perché oggi dormo poco di notte, visto che lei si sveglia perché ha fame! Ma perché mi rendo conto di avere la responsabilità della mia creatura”. Continua dopo la foto.





E chissà che non si stia aprendo un futuro da stella del web per la piccola Skyler Eva che sembra avere veramente uno spunto da comica e da influencer. Intanto Elisabetta Canalis se la coccola e soprattutto la difende tra le sue braccia. Il domani è tutto da vedere.

