“Schifo e volgare”. Justine Mattera, la foto completamente nuda scatena la polemica

Bufera su Justine Mattera, nuova polemica per delle foto pubblicate su Instagram. A finire incriminato stavolta è un post in cui la showgirl appare completamente nuda, con solo un gioco ardito e sensuale di gambe a proteggerle le zone roventi. Siamo ormai abituati a questo tipo di foto da parte sua: poco tempo fa aveva infatti realizzato un servizio fotografico in cui tra trasparenze e maglie ricamate si lasciava vedere tutto.

Qualcuno però stavolta non c’è stato e ha voluto far sentire la propria opinione. “Fai schifo e sei volgare” ha commentato una donna, a cui Justine Mattera ha risposto con tutta la calma del mondo: “Buone cose”. Ancora una volta si è mostrata elegante e matura, in grado quindi di non cadere in queste logiche social dove si deve sempre rispondere usando toni e parole più cattive. In effetti viene da pensare perché si possa criticare un fisico del genere. Continua a leggere dopo la foto.









Attraverso le foto che Justine Mattera pubblica su Instagram sappiamo infatti qual è il segreto di questo corpo assurdo: il triathlon, uno sport a cui si è avvicinata di recente. “Lo so, qua la posizione non è perfetta ma con i miei infortuni vari, il mio stretching è diventato parecchio personalizzato. Sia prima che dopo qualsiasi sport bisogna fare stretching o un riscaldamento specifico -meglio se direttamente consigliato da uno qualificato. Per me, quest’estate sportivamente parlando non è stato facile (due infortuni pesanti) ma non è finita ancora. Mai poi mai ho pensato di smettere o di rassegnarmi”. Continua a leggere dopo la foto.





A lungo sposata con il conduttore Paolo Limiti, dal 2000 al 2002, Justine Mattera ha oggi quarantotto anni e dal 2009 è moglie dell’imprenditore Fabrizio Cassata. Dalla loro unione sono arrivati due figli: Vincent, nel 2007, seguito da Vivienne Rose nel 2009. Oltre che sportiva è anche una mamma veramente sexy e riesce a regalare scatti roventi, rendendo il suo profilo social è un vero arsenale di foto sexy e hot: pose osé, sguardi ammiccanti, gambe accavallate ed espressioni al limite! Continua a leggere dopo la foto.





“Sono sicura che vi renderete conto di quanto è difficile tenere questa posizione” ha scritto Justine Mattera sulla foto oggetto di scandalo. “Ormai non ti ca*a più nessuno” scrive una follower, scatenando una nuova polemica online. Ma siamo sicuri che alla showgirl non cambierà niente e continuerà a deliziarci con questi scatti super.

