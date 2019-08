Annalisa, versione hot in piscina: lato b in risalto e posa ‘illegale’

“Già fine agosto”. Con queste parole Annalisa accompagna la sua ultima foto su Instagram. Vacanze finite, ferie agli sgoccioli come migliaia di italiani, ma non è tutta tristezza questo periodo dell’anno: “L’unico lato positivo è che ricominciano i nostri conti alla rovescia per cose bellissime”. Tra queste però andrebbero annoverate le foto della cantante, che sfoggia un lato sexy che veramente noi si era mai visto e che lascia tutti a bocca aperta.

La troviamo in piscina, a bordo di un gonfiabile a forma di anguria, mentre sfoggia una posa a dir poco rovente. Il suo lato b è infatti al vento e fa scatenare la fantasia di tantissimi utenti. Insieme al materassino infatti il corpo di Annalisa disegna delle curve sinuose e ondeggianti, con delle rotondità veramente niente male sul fisico della cantante di Savona. Qui sotto potete trovare una carrellata di immagini bollenti di questa splendida artista. Continua a leggere dopo la foto.









Ed è proprio di Annalisa una delle canzoni hit dell’estate 2019, si chiama Avocado Toast e l’avrete sicuramente ascoltata in radio. La cantante ha provato a spiegare come è nata l’idea vincente di questo brano: “L’idea è proprio questa, perché in estate ci sono tantissime canzoni belle che invogliano a fare festa: ho cercato di fare qualcosa che mi appartenga, un brano estivo ma a modo mio; è l’estate secondo me, c’è la festa ma c’è anche la giornata in spiaggia, senza stress, c’è la voglia di divertirsi ma anche di rilassarsi”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma cosa vuol dire Avocado Toast? “Si tratta di modo per descrivere la sensazione di sciallo che provi quando sei a casa e non hai voglia nemmeno di farti da mangiare – ha spiegato Annalisa – ordini il cibo a domicilio, mangi sul divano, ti rilassi e ti godi quella sensazione di intimità con chi vuoi tu, perché non hai da fare. L’ho scritta a Los Angeles: avevo passato tutta la giornata a scrivere un’altra canzone, poi verso le 5.30-6 del pomeriggio avevo fame e siamo andati a mangiare qualcosa; nel menù c’era anche l’avocado toast”. Continua a leggere dopo la foto.

album annalisa scarrone

Visualizza questo post su Instagram Già fine agosto 🌊🤪 #summerevenings Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 24 Ago 2019 alle ore 10:04 PDT

E sotto la foto di Annalisa si scatenano i follower: “Sei una meraviglia”, “Il mio compagno vorrebbe essere un pesce in questo momento”, “La smetti di fare queste foto da f**a che mi fai dubitare della mia eterosessualità? GRAZIEEEE!!!”. Si va sullo spinto, insomma, ma la morale è sempre la stessa: “Sei la perfezione”.

