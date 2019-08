“Adesso esplode!”. Wanda Nara esagerata, seno extra large per il mini costume

C’è modo e modo di dare una notizia. Ad esempio, Wanda Nara ha voluto comunicare a tutti che la sua estate è finita, niente più ferie, si torna a casa e si torna a lavoro. Indovinate che scatto ha scelto per dare questa informazione? Ovviamente uno bollente, dove il suo clamoroso décolleté sembra proprio non essere contenuto all’interno di un costume color carne che, già di per sé, creava un effetto rovente sulla sua pelle.

Sembrava infatti che Wanda Nara fosse completamente nuda e la fantasia dei followers è veramente salita alle stelle. Gli appassionati di calcio la avranno vista anche l'altra sera, in occasione di Tiki Taka, programma sportivo di Mediaset di cui è ospite fissa. Le sue curve hanno incantato tutti: da Bobo Vieri, compagno di Costanza Caracciolo, ad Antonio Cassano. Ovviamente si parlava del futuro del fidanzato della showgirl argentina: Mauro Icardi.









A proposito di Mauro Icardi e lo scontro con Maxi Lopez, qualche giorno fa, per alimentare le voci di gossip, aveva parlato direttamente il padre di Wanda Nara, che avevo preso le difese dell'ex marito: "Lo difendo un po' perché è il padre dei miei nipoti ed è una persona eccellente. Non mi intrometto nell'aspetto economico, lo lascio da parte quando si tratta di sentimenti. I soldi vanno e vengono. Il problema è molto mediatico". Chissà cosa avrà pensato l'attaccante dell'Inter di queste parole, rilasciate in un'intervista che è continuata su questi termini.





"Voglio che veda i suoi figli, che condividano del tempo, sono importanti per entrambi. Wanda ha il suo carattere e io ho il mio. Nessuno vuole rinunciare al proprio. Ho principi antichi – ha spiegato il padre della Nara – Continuerò a essere il padre. Mi comporto molto bene. Deve comportarsi lei da figlia. Sono aperto, non mi rifiuto di parlare con lei ma è impossibile per me mandarle un messaggio. Ho parlato con gli amici e mi hanno detto che la mia posizione è impeccabile".





Visualizza questo post su Instagram Terminan mis vacaciones!!! Bye bikini hola @tiki_taka_real @sportmediaset Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 25 Ago 2019 alle ore 8:00 PDT

“Il segreto della felicità è la liberta, il segreto della libertà è il coraggio”, ha scritto Wanda Nara in uno dei suoi recenti post. Tra gonne simil-ballerina, bikini esplosivi e pose sensuali il suo profilo Instagram è una vera e propria miniera di spunti bollenti. E c’è già chi non vede l’ora di vederla a Ballando con le stelle.

