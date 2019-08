“Madre Natura maschile”. Luca Laurenti, che fisico bestiale: la foto in costume fa ‘impazzire’

Non ci sono solo le bellissime showgirl e modelle a tenere banco su Instagram. C’è anche un certo Luca Laurenti, che non solo è un personaggio simpaticissimo, ma è anche un gran pezzo di uomo. Non lo diciamo noi, lo dice niente di meno che Susanna Messaggio, ex volto televisivo e oggi impegnata nel mondo della comunicazione e delle pubbliche relazioni nel settore del mondo della medicina, della salute e del benessere.

I due infatti sono apparsi in una foto insieme domenica scorsa sul social dedicato proprio agli scatti. E la Messaggio ha voluto tessere le lodi di un fisico perfetto come quello della spalla storica di Paolo Bonolis. Il post è diventato in pochi minuti virali sul web raccogliendo tantissimo apprezzamento dai fan di entrambi i volti televisivi. E in fondo qualcosa si era visto del fisico bestiale di Luca Laurenti durante qualche puntata di Ciao Darwin. Continua a leggere dopo la foto.









Nella foto Luca Laurenti è abbronzatissimo ed è senza maglietta, con addosso solo un paio di occhiali scuri e l’aria tirata, seria, diversa da quella tradizionale. A svettare però sono soprattutto i muscoli della parte superiore del corpo, con dei pettorali ben definiti e degli accenni di addominali veramente da fare invidia. Susanna Messaggio invece, ex conduttrice di Mela Verde e di altri programmi delle reti Mediaset, indossa una maglia azzurra sotto un bellissimo sorriso. La sua dedica è questa: “Madre Natura è anche maschile”. Continua a leggere dopo la foto.





Il post di Susanna Messaggio, dedicato al conduttore, continua così: “Parità di genere. Quando una persona si tiene in forma. Lo si vede dal corpo prestante di Luca Laurenti”. E a proposito di Ciao Darwin, nei giorni scorsi Paolo Bonolis era tornato a parlare del grave incidente avuto da un uomo durante le registrazioni: “È una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche di qualche piccolo miglioramento”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, Luca Laurenti è veramente in grandissima forma e Susanna Messaggio sembra veramente apprezzare. E i fan confermano: “Luca ha sempre avuto un gran fisico”, scrive una fan, mentre un altro fa il preoccupato: “Occhio, che è nudo!” e un altro invece prova a fare il simpatico: “Verissimo, ma l’hai incontrato nudo o era in perizoma?”.

