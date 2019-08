“Sei uno schianto”. Federica Pellegrini sempre più hot: l’ultima foto parla da sola

Federica Pellegrini, il fisico è mozzafiato e i fan della campionessa restano senza parole. La bella Federica, che agli ultimi Mondiali di nuoto ha regalato all’Italia, una medaglia d’oro nei 200 metri stile libero, ora è in Puglia e si gode un po’ di meritato relax. Gambe toniche, addome scolpito e viso d’angelo, Federica, classe 1988 è un vero orgoglio italiano e una donna super sexy… Se prima era solo la ragazza acqua e sapone che passava la giornata in piscina, oggi, è sempre quella ragazza che passa le giornate in piscina, ma ha tirato fuori un lato sexy che fino a qualche tempo fa teneva nascosto.

Per questo sono sempre più frequenti le foto sexy della Pellegrini. Federica Pellegrini avrà ancora qualche giorno di riposo prima di tornare ad allenarsi in vista delle Olimpiadi 2022. E, nei momenti di relax, posta delle foto che mandano in visibilio i fan… Seguitissima sui social network, Federica ha più di 1 milione di follower su Instagram. Continua a leggere dopo la foto









Su Instagram la Pellegrini condivide momenti di vita quotidiana ma anche scatti sensuali. Come l’ultimo, uno scatto nel quale la Pellegrini appare più sensuale che mai. Lo scatto, in bikini con la piscina di un resort sullo sfondo, mette in risalto i suoi addominali. “…Vediamo se ci sono ancora nonostante i pasticciotti” scrive ironica Federica. E i fan restano senza fiato di fronte alla sua bellezza. Tonica, asciutta, muscoli torniti e sensualità: questa è Federica. Continua a leggere dopo la foto





Lo scatto fa il pieno di like. E di commenti entusiasti. Commenta anche il dj Benny Benassi: “I pasticciotti sono illegali”. Ma i messaggi di apprezzamento sono davvero tanti. “Sei uno schianto e una grande campionessa”, le scrive uno dei suoi fan. Un altro utente ha voluto continuare: “Per dinci bacco…Un gruppo scultoreo del primo Bernini, altro che Stadio dei Marmi”. In effetti il corpo di Federica sembra quello di una statua… I miracoli dello sport…Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 🌞🌞😎 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 23 Ago 2019 alle ore 7:22 PDT

Anche la natura, però, con lei è stata generosa, bisogna ammetterlo. Tra gli scatti postati da Federica Pellegrini anche quelli con il suo cagnolino, Vanessa, il bulldog francese dal quale non si separa mai. “Forse il giorno più felice della mia vita… Benvenuta Vanessa. Amore Mio” aveva scritto circa un anno fa su Instagram nel giorno in cui aveva portato a casa il cucciolo.

Fisico impressionante. Schiena e lato b di Federica Pellegrini senza parole