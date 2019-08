Laura Pausini sempre più magra: l’ultimo scatto lascia i fan a bocca aperta

Laura Pausini, la cantante italiana più amata nel mondo (e anche in Italia) è una vera star. Amatissima per la sua voce ma anche per la sua simpatia e spontaneità, Laura Pausini è da sempre in lotta con il suo peso. La Pausini è una donna che, come tante, tende a ingrassare perciò nella sua vita ha seguito moltissime diete per arrivare al peso forma. Da sempre Laura Pausini è in lotta con i chili di troppo. Ma è anche normale che sia così: sempre in giro per il mondo, vita movimentata, alimentazione frettolosa, metabolismo lento e il risultato è stato uno solo: chili in più.

Ma 2 anni fa le cose sono cambiate. Laura ha perso 16 chili grazie a una particolare dieta che le ha permesso di buttare giù i chili che aveva accumulato durante la gravidanza. Fiera del risultato ottenuto, ha deciso di mettersi sotto: ha iniziato a fare tanta attività fisica, a curare l’alimentazione, a bere molta acqua. Così ha mantenuto i risultati ottenuti con la dieta. Continua a leggere dopo la foto









Dopo aver seguito quella dieta, Laura ha letteralmente cambiato vita e ha iniziato a prendersi cura del suo corpo e anche della sua anima come forse non aveva mai fatto prima. Non ha mai mollato e ha ottenuto dei risultati strepitosi. Che i fan hanno notato. A proposito dei fan, una cosa va detta: hanno sempre amato Laura, magra o più che tonda che fosse. Perché Laura è amata per altro… “Laura, magra o tonda sei sempre bona!”, le ha scritto qualcuno di recente. Continua a leggere dopo la foto





Solo che Laura Pausini è una donna. E le donne, per stare bene, devono piacersi. Per questo Laura desiderava dimagrire: per piacere a se stessa. Ebbene, a giudicare da una delle ultime foto che la Pausini ha postato in rete, pare che Laura sia riuscita a raggiungere il suo obiettivo. La foto in questione ritrae Laura in barca in un momento di relax. La cantante è di spalle, una magliettina nera cortissima e un paio di short di jeans. È evidente che è in forma smagliante e che il suo corpo è valorizzato al massimo. Che figurino! Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Ready, Steady, Go! Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: 20 Ago 2019 alle ore 4:47 PDT



Laura è magrissima e sta al top. I fan si sono subito accorti della sua forma fisica e le hanno chiesto quale fosse il suo segreto. “La stessa da anni. Zumba, dieta mediterranea… nessuna pillola, nessuna goccia, nessun prodotto – ha risposto Laura Pausini – Vengo da un periodo di disciplina alimentare seguito da un medico ovviamente”. Non manca l’ironia: “Mangio bene (non sempre) faccio movimento (dopo ogni concerto con Biagio perdevo circa 2 chili e mezzo) e mi metto nelle posizioni giuste per le foto. Mica in tutte vengo così! Ahahhahaha” ha concluso la cantante.

Laura Pausini: la figlia Paola è cresciuta ed è un vero splendore