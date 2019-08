“Da censura!”. Nina Moric, scatti ‘a luci rosse’: lato b al vento e curve perfette

È un vero e proprio video a luci rosse quello di cui è protagonista Nina Moric. Sempre più bella, sempre più sensuale, la showgirl mentre dormiva è stata assalita da un paparazzo. Non uno qualunque, ma dal suo nuovo compagno Luigi Mario Favoloso, che è in vacanza insieme a lei e insieme al piccolo Carlos. Nina sembra veramente rinata dall’inizio di questa relazione e appare sempre sorridente e in grandissima forma.

I problemi avuti in vacanza, dopo che ha contratto un virus intestinale, sono ormai accantonati. Così si rilassa e si riposa. Ma ecco che scatta il video quasi da censura: il compagno infatti le inquadra soprattutto il lato b, che è praticamente nudo, soffermandosi in maniera temeraria sulle parti più intime e più roventi di Nina Moric. Le immagini parlano veramente da sole e mettono in luce tutta la sinuosità di una donna sempre più in forma. Continua a leggere dopo la foto.









Eppure pochi giorni fa Nina Moric era finita nell’occhio del ciclone dopo aver pubblicato uno scatto della sua vacanza. A mettere i commenti in evidenza era stato il suo compagno: “Quarta tristezza e povertà d’animo in questo commento, non taggo l’autrice per non darle ulteriore visibilità”. Questi gli insulti choc: “Hai la cattiveria che ti divora l’anima”, “Non rispetti nemmeno”, “Scimmia scoordinata e tremolante”. Ovviamente la show girl ha reagito molto male alla lettura del messaggio: una cattiveria veramente gratuita e brutale. Continua a leggere dopo la foto.





Fortuna che c’è la famiglia a tirarla su. Tra i numerosi scatti bollenti che Nina Moric pubblica su Instagram, i protagonisti sono anche il nuovo compagno Luigi Mario Favoloso e il piccolo Carlos, figlio anche di Fabrizio Corona. Il giorno del suo compleanno, la mamma ha deciso di dedicare anche qualche parola dolce al padre lontano: “Ci manchi da morire ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani ma vicini nel cuore”. Continua a leggere dopo la foto.





Quando Nina Moric si accorge di essere ripresa, sbotta: “Mi stai inquadrando il cu*o?”. Il compagno invece spiega di essersi voluto soffermare soprattutto sul tatuaggio. I fan non ci credono ma siamo sicuri che nessuno abbia intenzione di protestare.

