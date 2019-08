“Senza niente addosso!”. Elodie strepitosa in formato sexy: la foto senza veli scatena la fantasia

Elodie è tornata e ha deciso di farlo nel modo più rovente di tutti. Il suo ultimo post su Instagram la vede protagonista di una foto in cui, addosso, non ha assolutamente nulla. Né un bikini, ne è un costume, niente di niente. Lei prova a “proteggersi”, a fare scudo con le braccia davanti al suo corpo, ma il risultato è comunque bollente e la fantasia dei follower può veramente scatenarsi visto che la cantante ha delle forme strepitose.

Poco tempo, dopo aver deliziato i fan con foto in bikini e abiti aderentissimi, Elodie aveva deciso di cambiare radicalmente il suo look. Lo ha fatto direttamente dalla vacanza, dove era in compagnia di alcune sue amiche, postando una storia in cui la si vedeva con una nuova acconciatura: di nuovo ricci e non più la classica frangettona. Poco importa, la cantante mostra sempre e comunque il suo lato sensuale e i capelli poco cambiano. Continua a leggere dopo la foto.









Sarà dello stesso parare anche Marracash, il compagno professionale di Elodie ma anche di vita. Porta la loro firma infatti il singolo cult dell’estate Margarita, cantata proprio insieme al rapper. “La nostra collaborazione? È nata da me, dalla discografica… gli abbiamo fatto una richiesta. In realtà non credevo neanche che accettasse, lo speravo, stavo con le dita incrociate perché con lui sarebbe stato un salto di qualità non indifferente, quindi mi sono detta ‘Speriamo bene’”. E c’è la loro impronta, anzi, il loro viso anche su alcuni scatti in cui i paparazzi li hanno immortalati mentre si baciavano. Continua a leggere dopo la foto.





Romana, classe 1990, il nome completo della cantante è Elodie Di Patrizi. È venuta fuori dal talent show di Maria De Filippi, Amici, e dagli studi di Canale 5 ha spiccato il volo verso i palcoscenici di mezza Italia, conquistando tutti con una voce incredibile e una bellezza veramente fuori dal comule. Oggi ha 29 anni e in archivio ha due album. Il primo è del 2016, si chiama “Un’altra vita”, il secondo è del 2017: “Tutta colpa mia”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram 🧚🏽‍♀️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 23 Ago 2019 alle ore 8:44 PDT





Ma torniamo alle foto hot di Elodie. Nell’ultimo post non c’è traccia di costume né di altro tessuto. Solo un tatuaggio sul braccio sinistro, unica copertura sulla pelle. “Sei di una bellezza rara”, “Sensualissima”, “Occhioni che parlano più del mare”, “Dea”, “Una sirena”, “Sei l’acqua che d’estate mi disseta, sei la gioia, sei l’attesa”. Che dite Marracash sarà geloso?

