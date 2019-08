“Non ci credo!”. Curve bollenti e posa hot, Emma Marrone stavolta esagera

È una foto da copertina quella che Emma Marrone ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno stacco di coscia clamoroso, un seno assolutamente esagerato. In più ci si mette un obiettivo della fotocamera che riprende il tutto dall’alto, rendendo ancora più clamorose le sue curve e mettendo il corpo della cantante in risalto. Insomma una vera e propria sex symbol, capace di cantare benissimo ma anche di apparire in maniera sensuale.

La pop star salentina, infatti, ha letteralmente incantato i fan in questa estate. E ora che le ferie sono agli sgoccioli ha deciso di dedicare un po’ di tempo agli ultimi scatti roventi. Impazza sempre di più, così facendo, il soprannome con cui è stata ribattezzata: “Google”, proprio perché quel suo seno esplosivo sembra formare la doppia coppie di o del noto motore di ricerca del web. Basta vedere le foto più in basso per crederci. Continua a leggere dopo la foto.









Poco tempo fa, tra uno scatto sensuale e l’altro, avevamo visto anche una Emma inedita sui social: in lacrime. Erano però lacrime di felicità visto che aveva appena ricevuto una bellissima notizia. “Quando Vasco mi ha fatto sapere che aveva scritto una canzone pensando a me, sono scoppiata a piangere. Sono andata allo stadio Olimpico di Roma per il suo concerto, come faccio per ogni suo tour. Stavolta ho voluto incontrarlo per dirgli “grazie”. Come è nata la sua idea? Aveva letto tante mie interviste per l’album “Essere qui”. E aveva sentito sui social la mia cover di “La nostra relazione” che gli avevo dedicato”. Continua a leggere dopo la foto.





Intanto sulla bellissima e bravissima cantante impazza anche il gossip: “Emma Marrone, ritrova il sorriso accanto al modello norvegese Nikolai Danielsen”, così è stata lanciata la bomba dal settimanale Chi. Lo scandinavo, ha un passato da boxeur e ha posato per case di moda come Dolce&Gabbana, Calvin Klein e Todd Snyder. Nessuno commento per ora da parte della cantante, ma ormai tutti sono sicuri del fatto che sia lui il suo compagno di vita. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Buona domenica.❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 18 Ago 2019 alle ore 4:02 PDT





E la ricetta del successo di Emma Marrone è senza dubbio la sua semplicità. “Questo ci piace di te: sei una donna semplice e umile!”, ma anche tanto altro leggendo i commenti: “che sensualità!”, “quant’è bona la mia cantautrice preferita!”, “e chi ti aveva mai visto così?”. Beato il modello norvegese che è al suo fianco, verrebbe da dire.

