“Da perdere la testa”. Elisabetta Gregoraci, così è troppo: niente reggiseno e curve in libertà

“Felice”. Usa una semplice parola Elisabetta Gregoraci per postare la sua ultima foto su Instagram. Felice lei, con un sorriso che sembra veramente squarciargli il viso. Felici soprattutto i follower che si ritrovano davanti questo spettacolo della natura. Una donna unica, inutile girarci intorno, che ha fatto perdere la testa a tantissime persone, non ultimo Flavio Briatore, che aveva provato in questi giorni una manovra di riavvicinamento.

Neanche Gabry Ponte è riuscito a resistere alle sue curve, finendo protagonista di quel siparietto a Battiti Live in cui sembrava averle toccato il lato b. Stavolta lo scatto con cui Elisabetta Gregoraci ha deciso di deliziare i fan la vede vestire una particolare veste, ricamata a mano, sotto la quale non c’è assolutamente nulla. Nessuna maglietta, nessun costume, nessun reggiseno. I followers sono letteralmente impazziti e si contano oltre 35 mila mi piace. Continua a leggere dopo la foto.









E a rispondere sulle notizie di un riavvicinamento con Flavio Briatore è stata direttamente lei con parole che non lasciano scampo ad equivoci: “Dice di volermi risposare? Lo fa come battuta – ha spiegato Elisabetta Gregoraci, che fa chiarezza anche sul divorzio e sulla situazione che si venne a creare immediatamente dopo – È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato”. Continua a leggere dopo la foto.





Tra gli scatti hot e quelli in bikini, non mancano però immagini di famiglia per Elisabetta Gregoraci, che condivide con i fan anche attimi di vita privata: “Provo molto rispetto per il papà di Nathan – ha spiegato la showgirl – e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram •Felice• Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 24 Ago 2019 alle ore 2:31 PDT

«Così è davvero troppo… c’è da perdere la zucca» dicono i fan sotto la foto di Elisabetta Gregoraci: «Bellezza allo stato puro». Altri invece la usano come incentivo: «Ciao Elisabetta il tuo sorriso fa iniziare bene la giornata, sei stupenda». E infine non poteva mancare la richiesta piccante: «Potevi scoprire un tantino di più, non dico tutto ma mi accontentavo anche di poco!»

