“E lascialo cadere no?”. Alena Seredova, solo l’asciugamano addosso: lo scatto hot fa impazzire i fan

Tra le donne più sensuali del web e della televisione c’è senza dubbio Alena Seredova. Il suo identikit lo conoscete tutti ed è nota soprattutto per essere l’ex moglie del famoso portiere della Juventus Gianluigi Buffon. È da anni che riempie i siti di gossip e gli schermi televisivi ma il tempo non sembra passare veramente sulla sua pelle. Il fisico è sempre tonico e gli scatti che pubblica su Instagram fanno vedere un corpo niente male.

Saranno contenti gli oltre quattrocento mila followers che vanno letteralmente in tilt ogni volta che la soubrette decide di condividere con loro qualche pezzo di vita privato. Come nell’ultimo post, quando Alena Seredova ha addosso solo l’asciugamano e si trova davanti al suo specchio in uno dei tanti trattamenti di bellezza. Più in basso potete trovare una carrellata delle immagini più belle di questa straordinaria donna. Continua a leggere dopo la foto.









E se si chiede ad Alena Seredova quale possa essere il segreto della sua bellezza, lei risponde senza peli sulla lingua: “Penso di essere molto fortunata – ha detto in una recente intervista perché ho preso dalla mia famiglia. Ho una mamma e un papà splendidi e tutti dicono che assomiglio molto a mio padre. Devo ringraziare madre natura che mi ha dato una pelle molto bella. Dunque, nel mio caso i geni hanno avuto molta importanza. A essere sincera non faccio particolari trattamenti, anche se ultimamente curo molto la pelle e la tratto bene”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ho imparato a bere tanta acqua e sfrutto le proprietà benefiche di tisane e frutta, specialmente del limone. Bere aiuta a idratare l’epidermide e gli effetti si notano. Non fumo e anche questo aiuta. Sì è vero non faccio trattamenti impegnativi ma la curo costantemente. Inizio a volermi bene.” Insomma una vita senza vizi e senza eccessi quella di Alena Seredova, i cui risultati si fanno vedere in un fisico sempre al top e sempre rovente. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Morning routine 🚿 Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 23 Ago 2019 alle ore 1:03 PDT





«Ogni volta che ti vedo, penso sempre più… Che donna forte! Pulita dentro e fuori!», ha scritto una fan sotto la foto di Alena Seredova. Ma non si fermano qui i fan: «Tra 3,2,1 chi dice di lasciare cadere l’asciugamano! Come fai ad essere così bella al mattino e avere quel trucco pazzesco? Io mi ricordo il mio nome appena sveglia», «Sempre più bella!», «Ti guardo e penso che sei meravigliosa!», «Che splendore!», «La bellezza di una donna la puoi scoprire, non solo vedere!». Un successo su tutti i fronti.

“Senza parole”. Teresa Langella, sensualità sotto la doccia: décolleté super e curve perfette