“Senza parole”. Teresa Langella, sensualità sotto la doccia: décolleté super e curve perfette

È una Teresa Langella bollente ma allo stesso tempo romantica quella che inonda il profilo Instagram di scatti sexy e di parole al miele. Così sopra l’ultimo post che la vede in un bikini striminzito ecco che arriva la dedica: “Amarsi è vivere di sensazioni nuove che fanno bene al cuore. Amarsi è accarezzare il proprio corpo ogni giorno, è prendersene cura apprezzandone ogni singola parte. Abbraccia ciò che Sei e non sentirti meno di nessuno. Mai.”

Con queste parole ha strizzato l'occhio al suo compagno di vita, Andrea Dal Corso, che sarà sicuramente contento di avere al suo fianco una bellezza del genere. E nella sua pagina social c'è veramente di tutto per quanto riguarda la sensualità: foto con vestiti lunghi e in costume, pose hot e sotto la doccia. L'ex volto di Uomini e Donne continua a stupire tutti e a mandare in tilt i fan. Lo dicono soprattutto i numeri: i mi piace sono più di 20 mila!









"L'ultima dichiarazione importante? È stata in vacanza a Formentera'', così l'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha raccontato la sua storia d'amore con Andrea Dal Corso: "Avevamo avuto una piccola discussione. Il giorno dopo io, ancora un po' provata, mi sono addormentata in spiaggia facendo saltare un po' di attività che avevamo programmato. Quando mi sono svegliata, mi sono ritrovata davanti a lui con gli occhi lucidi", ha raccontato Teresa Langella di Uomini e Donne. "Mi ha detto testualmente: "Oggi volevo fare tante cose con te. Ma mentre dormivi ho pensato che avrei voluto dirti che desidero avere un bambino con te".





Qualche giorno fa Teresa Langella aveva anche raccontato il rapporto con Andrea Dal Corso, visto invece dal punto di vista della famiglia: "All'inizio mio padre non era molto contento di lui, lo trovava freddo, un po' distaccato, preferiva l'altro pretendente che avevo a Uomini e Donne, Antonio. Temeva che rimanessi delusa, in fondo io sogno un matrimonio, le cose fatte per bene. Ma anche Andrea è come me e papà lo ha capito".





"Ci appoggeremo da lui a Venezia, poi si vedrà – ha raccontato Teresa Langella al settimanale Di Più Tv – Probabilmente andremo a Milano. Ma non vedo questo spostamento da casa come un sacrificio, anzi. Ho sempre sognato di spiccare il volo". Insomma, tra poco arriverà il grande momento del matrimonio. Tra uno scatto rovente e l'altro.

