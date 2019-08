“Sei uno scheletro!”. Martina Colombari, fisico da urlo a 44 anni. Ma scoppia la polemica

Saranno passati anche vent’anni dalla sua elezione a Miss Italia 1999, ma Martina Colombari continua ad essere qualcosa di assurdo. La modella emiliana ha compiuto poco tempo fa i quarantaquattro anni ma il suo è veramente un fisico immortale. Il segreto, come vedremo in seguito, è senza dubbio l’allenamento fisico: corsa, ma anche bicicletta e tanta piscina. Solo così riesce a mantenere sode e toniche le sue forme strepitose. Anche se qualcuno ha qualcosa da ridire.

Guardando gli ultimi scatti si resta veramente incantati dal corpo in cui i muscoli sembrano disegnati, le gambe snelle e tirate, gli addominali ricamati e delle curve che non perdono nulla in quanto a erotismo e a sensualità. Gli ultimi post che troviamo sulla sua pagina Instagram, nella fattispecie l’ultimo, hanno come protagonista un bikini che sembra sul punto di esplodere. “Se regali un sorriso, arrivi dritto al cuore, spalanchi le porte del tuo essere per incontrare chi hai di fronte a te” questa la didascalia scelta da Martina Colombari. Continua a leggere dopo la foto.









Ma non ci sono solo vacanze e scatti roventi nei pensieri di Martina Colombari, anzi. Poco tempo fa aveva annunciato un suo prossimo progetto professionale: “Sto preparando uno spettacolo che andrà in scena in autunno, insieme a Corrado Tedeschi – ha raccontato Martina Colombari – Si chiamerà Le montagne russe, è una commedia francese, è la prima esperienza, sono eccitata, ma amo rischiare, perché se stai sempre nel tuo orticello protetto non succede mai niente, non ti fai male, o bene. Porterò in scena una donna, di cui poi si vedranno altre sfumature, per arrivare alla fine a capire chi è realmente”. Continua a leggere dopo la foto.





Una bellezza sempre naturale quella di Martina Colombari anche se in molti la accusano di essere troppo magra. Questo fisico, che per qualcuno è “poco femminile” è in realtà frutto però di grande allenamento e sacrifici. Sappiamo infatti, vedendolo dalle sue foto, quanto stia attenta all’allenamento e all’esercizio fisico, ma soprattutto alla dieta. Sacrifici però che sembrano averla mantenuta la stessa ragazza che nel 1991 aveva trionfato da Miss Italia, incoronata da Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso qualche tempo fa, e davanti al giurato Alberto Tomba, con cui è stata a lungo fidanzata. Proprio prima di conoscere il suo amore Billy Costacurta. Continua a leggere dopo la foto.





“Con queste foto ci regali grandissimi sorrisi” scrivono i fan a Martina Colombari. “Sei sempre stata in formissima, beata te”, “Che fortuna che ha avuto Costacurta, affianco ha una persona come te!”. Anche se c’è qualcuno che ha da ridire: “Mamma mia, sembri uno scheletro!”. Commenti che stonano veramente davanti ad una bellezza così divina.

