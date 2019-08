“Non posso chiedere di meglio”. Tiziano Ferro, il primo scatto col marito manda in tilt i social

Se c’è un artista che mette tutti d’accordo in Italia quello è senza ombra di dubbio Tiziano Ferro. Cantante incredibile, uomo strepitoso, un successo non semplicemente internazionale ma senza mezzi termini mondiale. Il segreto è forse proprio aver cercato di mantenere la sua vita privata lontana dalla scena, dalla ribalta, dal gossip a tutti i costi. Una prova di tutto questo è stato il matrimonio, svolto in modalità a dir poco segrete.

Nessuno sapeva di quanto stesse accadendo nella villa di Sabaudia, nessuno sapeva che la star aveva deciso di dire il sì più importante della sua vita. Dello stesso fidanzato non si parlava moltissimo: non si sapeva nulla, non sapevamo chi fosse. Solo ora emerge qualche particolare: ad esempio che la coppia sta insieme da tre anni. Ma di foto, fino ad oggi, non se n'era vista nessuna. Fino ad oggi, quando è arrivato il primo scatto social.









Solo una volta i paparazzi erano riusciti ad immortalarli, ma stavolta lo scatto è un selfie social che in men che non si dica è diventato virale tra gli appassionati del web. Tiziano Ferro ha pubblicato, infatti, un selfie in compagnia di alcuni amici e del marito, sorridentissimo, Victor Allen. La comitiva sta visitando gli Universal Studio visto che il cantante vive da molti anni a Los Angeles. "Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita", ha scritto il cantante come didascalia ad un post che ha superato in poche ore i 70 mila like.





Quelle di Sabaudia, in realtà, erano secondo nozze ma con la stessa persona visto che Tiziano Ferro e Victor Allen si erano sposati già a Los Angeles. Il marito, ex consulente della Warner Bros e oggi proprietario di un'agenzia di marketing, si erano già detti «sì» in gran segreto lo scorso 25 giugno negli States davanti a un centinaio di persone, per poi fare la doppietta nella villa del cantante italiano, davanti a circa 40 ospiti. E nessuno, tra i comuni mortali, sapeva niente.





«Con il matrimonio Victor entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere — ha detto Tiziano Ferro — una verità che, come ai tempi del mio coming out, spero possa essere utile a qualcuno». Una lezione di vita importante, per spingere chiunque ad inseguire la propria felicità. Qualunque essa sia.

