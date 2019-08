“Da dieci e lode!”. Laura Cremaschi sempre più bollente: curve hot a bordo piscina

Continua ad incantare i fan Laura Cremaschi, che ogni giorno decide di mandare in tilt tutto il popolo della rete. Le sue curve sensuali e incredibili infatti stanno letteralmente intasando Instagram, dove tutti ormai sono d’accordo: lei è una vera e propria bomba sexy. Stavolta si davanti ad un nuovo scatto del repertorio della Bonas del programma Avanti un altro e i suoi atteggiamenti scatenano la fervida fantasia degli appassionati.

In pochissimo tempo infatti il post ha superato i trentamila mi piace con oltre duecento commenti, numeri che non possono certo passare inosservati. La showgirl attualmente è in vacanza e ha deciso di condividere, come fanno sempre più personaggi dello spettacolo, i suoi momenti di relax e spensieratezza. Il problema è che qui, per colpa di queste foto, la temperatura diventa oltremodo bollente e immaginare invece è sempre più facile. Continua a leggere dopo la foto.









Per chi non la conoscesse, Laura Cremaschi è nata il primo gennaio 1987 e cresciuta tra Bergamo e Milano, ed è quindi assolutamente una lombarda doc. E lo è diventata sempre di più visto che ha partecipato e vinto il concorso di bellezza di “Miss Padania”. Da questo momento ha inizio il suo cammino nel mondo dello spettacolo, iniziato subito dopo aver lavorato nell’azienda immobiliare di proprietà della famiglia. Dal 2017 infatti la vediamo nei panni della Bonas, il personaggio che deve distrarre i concorrenti di Avanti un altro, il programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis. Continua a leggere dopo la foto.





“Ci sarà sempre un’altra opportunità, un altro amore, un’altra amicizia, una nuova forza… per ogni fine c’è un nuovo inizio… ps. Mi serviva una didascalia per la foto”. Così scrive Laura Cremaschi per accompagnare il suo scatto rovente, che arriva direttamente da bordo vasca, e la vede in una posa sensuale, tutta rivolta verso il sole, con la pelle e i capelli bagnati e un décolleté assolutamente da capogiro. Il mix infatti è per usare un eufemismo letale. Continua a leggere dopo la foto.





E anche i fan apprezzano. «Che spettacolo… sei da clonare» ha scritto un follower sotto la foto di Laurea Cremaschi, «È bello potere vedere un corpo così stupendo, sei bellissima», «Fantastica lo sei e lo sai… ma una chance a me la dai?», «Da dieci in pagella».

