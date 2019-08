“Dolori atroci”. Chiara Nasti in ospedale. Il suo silenzio terrorizza i fan

È finita in ospedale e ha fatto preoccupare i fan. Tanta paura per Chiara Nasti, l’influencer napoletana amatissima da tutti. Ma cosa è successo? Perché Chiara Nasti è in ospedale? La ragazza si è sentita male ed è dovuta correre al pronto soccorso per accertarsi delle sue condizioni di salute. Ma cosa ha avuto di preciso? Delle fitte lancinanti allo stomaco, che non le davano pace e le hanno fatto pensare il peggio. La Nasti, che tiene sempre aggiornati i suoi fan, ha postato una story su Instagram dove mostrava il suo braccio attaccato a una flebo.

Poi il silenzio. Tante ore di silenzio. E in quelle ore i fan si sono preoccupati tantissimo. Perché Chiara non ha spiegato nulla. Ha solo postato quella storia. Fortunatamente Chiara Nasti è poi ricomparsa sul proprio profilo Instagram, e ha voluto rassicurare i follower raccontando pubblicamente cosa fosse accaduto. “Stanotte mi sono sentita malissimo”, ha spiegato l’influencer napoletana. Continua a leggere dopo la foto









E ha aggiunto: “Sono stata per tre giorni con i crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli. Ho preso degli antidolorifici, ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa”. A quel punto, non sapendo più cosa fare, Chiara Nasti ha deciso di andare in ospedale. Ovviamente in preda al panico e ai pensieri più cupi. “Quindi stanotte mi sono sentita talmente male che sono corsa al pronto soccorso per questa cosa che sentivo”, ha detto. Continua a leggere dopo la foto





E ha continuato: “Mi hanno fatto delle flebo. Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande, ma sono stata veramente molto male”. Se non altro ora i fan della Nasti sono tranquilli: Chiara ha rassicurato tutti. Ma che cosa ha avuto? Questo è ancora un mistero: perché non ha dato alcuna spiegazione circa la diagnosi dei medici. E il tutto resta ancora avvolto nel mistero. Ma Chiara ha spiegato anche un’altra cosa… I sintomi che ha avuto nei giorni precedenti. Continua a leggere dopo la foto







“La cosa più angosciante di tutte – ha concluso nelle sue stories di Instagram – è che io prima di questi tre giorni sono stata per quattro giorni con queste pulsazioni alla testa, simili a scosse elettriche”. Cosa diamine avrà avuto Chiara? E quanto tempo dovrà restare in ospedale? Speriamo che sia solo un malore banale e che lei possa tornare alla vita di sempre quanto prima.

Il segreto di Chiara Nasti: “Non bevo acqua da 2 anni”. Bufera sui social