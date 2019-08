“Si vede tutto”. Michela Quattrociocche super: il bikini è trasparente e scatena la fantasia

I più la ricorderanno per essere stata protagonista del film “Scusa ma ti chiamo amore”, insieme a Raoul Bova. Stiamo parlando di Michela Quattrociocche, che interpretava nella pellicola tratta dal libro di Federico Moccia il ruolo di Niki Cavalli. Era un po’ sparita dai radar ma rieccola più bella che mai sul suo profilo Instagram, dove pubblica degli scatti a dir poco roventi direttamente dalle sue vacanze in famiglia.

L’ultima foto arriva direttamente dalla spiaggia, mentre si rilassa sotto il sole, con un bikini ultra trasparente che fa vedere veramente tutto. Tanto che la fantasia dei fan si scatena su molti particolari roventi. “Quando c’è il mare il risveglio è sempre magico” ha scritto lei come didascalia del post. “Magica sei te!”, le rispondono i fan, in qualche modo incantati e ammaliati da quanto hanno davanti i loro occhi: una visione celestiale. Continua a leggere dopo la foto.









Michela Quattrociocche è originaria di Roma dove è nata nel 1988 e sin da subito si appassiona alla vita dello spettacolo, iniziando a seguire corsi di dizione, portamento e recitazione all’età di dodici anni. i primi lavori sono quelli per servizi fotografici di moda e per riviste dedicate ai giovani. Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico, inizia la sua carriera nel cinema con il film, citato in apertura, “Scusa ma ti chiamo amore”. Nel 2009 è invece nel cinepanettone diretto da Neri Parenti dal titolo “Natale a Beverly Hills” per poi trovarla in Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, regia di Ugo Fabrizio Giordani. Continua a leggere dopo la foto.





Qualche tempo Michela Quattrociocche aveva parlato della sua carriera intrecciandola alla vita privata: “Se mi mancano i film? Sì. In questi anni mi sono presa una pausa per seguire Alberto Aquilani. e crescere le bambine. Adesso siamo tornati a vivere a Roma e sono pronta a ripartire. Qualcosa si muove… Amo la commedia, la trovo nelle mie corde, ma vorrei misurarmi anche con qualcosa di più impegnato, che racconti Roma e le periferie. Carlo Verdone, è il mio mito! Sarebbe un sogno lavorare con lui”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram @lareveche 🌊🌅 quando c’è il mare il risveglio è sempre magico 💙 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 20 Ago 2019 alle ore 12:57 PDT





“Come donna dico Laura Chiatti, in questo mondo è raro che nascano amicizie profonde e durature, ma lei è una delle mie più care amiche”. Ha detto Michela Quattrociocche, che a dispetto delle due gravidanze mostra un fisico a dir poco perfetto. E Aquilani ringrazia.

