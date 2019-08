“Insuperabile”. Elenoire Casalegno va “oltre”: il costume dove sta? Si vede tutto

Elenoire Casalegno è una delle donne più belle che abbiamo in Italia. Elenoire apparve per la prima volta in tv – lasciando senza fiato i fan – nei primi anni 2000 come presentatrice del programma “Super” cioè la classifica musicale della settimana. Bella, sensuale, raggiante e piena di energia, Elenoire Casalegno aveva subito conquistato i telespettatori che, da quel momento, hanno iniziato a seguirla e ad amarla senza riserve. Poi arrivò il tempo di Jammin, il programma incentrato sulla musica che la vide per la prima volta alla conduzione.

Ne è passato di tempo da allora, eppure alla bella conduttrice di Savona non sembra essere passato un giorno. Anzi, oggi che ha 43 anni è addirittura più sexy di prima, se possibile. Siete per caso dei suoi seguaci su Instagram? Forse è il caso che lo diventiate… Vi basterà guardare i suoi scatti e la sua bellezza naturale per capire che madre natura, con qualcuno, è stata davvero molto generosa… Continua a leggere dopo la foto









“Ma hai fatto un patto con il diavolo?”, le ha chiesto giustamente qualcuno. Alcuni follower sono davvero attoniti di fronte a tanta bellezza: “Sembra una ragazzina”. Ed è davvero così. Solo che Elenoire ha 43 anni (compiuti da poco). Era una ragazzina quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo: aveva 18 anni quando ha partecipato al concorso per aspiranti modelle Look of the year e quando esordì in tv. Le sue esperienze sono state tante: ha lavorato in tv ma anche al cinema e in teatro. Continua a leggere dopo la foto





Oggi Elenoire è una donna forte e sicura e mostra fiera la sua vita quotidiana (e il suo fisico statuario) ai fan che la seguono con passione. L’ultimo scatto postato dalla Casalegno è uno dei più sexy mai postati. Elenoire indossa una costume intero sgambatissimo. E molto aderente, troppo. Il risultato è uno scatto a dir poco bollente. Uno scatto che copre solo lo stretto indispensabile lasciando il resto “in libertà”. È davvero pazzesca. I fan sono a bocca aperta. Alcuni, però, la criticano perché troppo sconcia. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Tramonto #Elenoire #Casalegno #choosethebestfucktherest #karpathos Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 19 Ago 2019 alle ore 10:23 PDT



“Tra un po’ ti si vedono le sbar****e della pa***a rasata”, “Ho zoomato, lo ammetto”, “T**a”, “Attenta il costume quasi quasi va dentro”, le scrivono. Ma i complimenti sono la maggioranza: “Dimmi se non è illegale”, “L’essenza di femminilità e bellezza”, “Donna di grande fascino”, “Rispetto a tutte le altre sei di un altro pianeta”, “E le teenager zitte”, “Insuperabile”, “Spettacolare”, “Che f**a”, “Ma sei proprio bona”, “Bellezza che qualsiasi commento a riguardo non può che sminuire!!”, “La milf più sexy di tutte!”.

