Paura per Paola Perego: la conduttrice è in ospedale. Le sue condizioni

Attimi di grande paura per Paola Perego. La conduttrice e volto noto della nostra televisione è infatti finita in ospedale dopo un incidente. Il luogo dell’infortunio: la cucina. Ebbene sì e a rivelarlo è stata direttamente lei, attraverso una storia su Instagram in cui ha mostrato la mano fasciata sul lettino del pronto soccorso. Grande spavento ma anche tanta capacità di ironizzare su di sé e sulle dinamiche, soprattutto, del ferimento.

“Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente..”. Così nel post social Paola Perego. Sembrerebbe, insomma, niente di grave. Ma quello che crea un po’ di scalpore è proprio il come la conduttrice si sia fatta male: “Siccome io non cucino, quando i miei figli andavano da amici le cui mamme facevano torte buonissime, io mi facevo perdonare giocando con loro alla Playstation. Ed ero bravissima”. Continua a leggere dopo la foto.









“Dovevo cercare di mediare, altrimenti ero una mamma che non sapeva fare niente”. In questi termini aveva parlato qualche tempo fa Paola Perego a La Vita in Diretta. Certo, i joystick della playstation fore erano meno pericolosi di coltelli e altri strumenti culinari, ma la conduttrice proprio non ha saputo resistere. In un’altra intervista, stavolta più recente, aveva invece parlato del grande successo del suo programma: “L’atmosfera generale che si respirava nel programma. Siamo andati in onda in seconda serata e tutto si svolgeva in una camera d’albergo”. Continua a leggere dopo la foto.





“Per questo attorno a noi c’era tanta complicità e intimità. Le interviste di “Non disturbare” hanno fatto emergere il lato umano dei miei ospiti. E questo è arrivato al pubblico che ha potuto scoprire insieme a me la verità degli intervistati”. E se a Paola Perego le si chiedeva chi fosse stato il personaggio-ospite più divertente, lei non aveva dubbi: “Se parliamo di divertimento sicuramente Cristiano Malgioglio. Sono andata da lui e gli ho detto che ero lì per andare a letto con lui. Abbiamo riso tanto. Cristiano è un uomo molto profondo e sensibile”. Continua a leggere dopo la foto.





Nella stessa intervista Paola Perego aveva dichiarato di avere alcune problematiche famigliari: “In questo momento sono molto presa da mio padre che si è rotto il femore ed è sulla sedia a rotelle. Ha 89 anni ma è sempre stato un uomo molto attivo. Con mia sorella siamo molto unite e collaboriamo per accudirlo nel migliore dei modi. Il nostro sogno è quello di rimetterlo in piedi il prima possibile”. Ora invece tocca a lei tornare in fretta in salute.

