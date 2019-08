Da quando ha messo definitivamente un punto alla sua storia difficilissima con Riccardo Guarnieri, Ida Platano è rinata. La dama del trono over di Uomini e Donne sembra aver ritrovato il sorriso dopo tante sofferenze e a quanto pare ora è pronta ad aprirsi a nuove conoscenze. Da tempo si rincorre la voce che a settembre la rivedremo in studio, da Maria De Filippi. Perché a Uomini e Donne Ida non è riuscita a trovare l’amore, ma un’amica vera sì. Gemma Galgani, volto storico del trono over.

Recentemente le due hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale dedicato alla trasmissione e parlato della bellissima amicizia nata nel dating show di Canale 5. Da quando si sono unite, non possono più fare a meno l’una dell’altra tanto che sono anche andate in vacanza insieme oltre a vedersi spesso nelle rispettive città, ovvero Brescia e Torino. (Continua dopo la foto)









Si era capito anche da Instagram il legame fortissimo che unisce Ida a Gemma. Numerosi, infatti, i post che entrambe hanno postato questa estate sui rispettivi profili. Per Ida la dama storica del trono over “è una vera amica, oltre a essere una donna intelligente e anche una persona che sa ascoltare tantissimo, sa dare consigli estremamente coerenti”, ha detto la Platano a Uomini e Donne Magazine. (Continua dopo la foto)





La Platano si ritiene molto fortunata ad aver incontrato Gemma, che per lei “c’è sempre. Dice anche che si sentono “5 o 6 volte al giorno, ci diamo il buongiorno e la buonanotte… Io mi sono aperta tantissimo con lei e ugualmente lei con me”. Ma oltre alle foto con l’amica Gemma, il profilo di Ida pullula di scatti che ogni volta mandano in estasi i suoi tanti fan. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram “La felicità non è altro che il profumo del nostro animo.”❤️ Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 18 Ago 2019 alle ore 7:20 PDT



“La felicità non è altro che il profumo del nostro animo”, scrive lei. E subito arriva il commento di Gemma, che a quanto pare ha realizzato lo scatto: “Bella Ida e brava la fotografa”. Ma è solo una goccia in un mare il messaggio dell’amica: il post in cui Ida si mostra seduta, a tre quarti, con un top nero che scopre parte del suo generoso décolleté ha raggiunto quasi quota 10mila like e tanti commenti. “Bellissima”, “Una vera foto dove mostri la tua sensualità nell’ essere donna con la D maiuscola”, “Senza parole, “Da morire”.

Barbara D’Urso travolta dagli insulti sotto all’ultima foto in bikini