Non c’è proprio tregua per Barbara D’Urso. Anche in questi ultimi giorni di agosto la regina di Mediaset continua a finire nel mirino degli hater che l’attaccano senza pietà e su tutti i fronti. Solo poco tempo fa le critiche feroci per la sua vicinanza a Filippo Nardi. La conduttrice e l’ex gieffino hanno trascorso le vacanze insieme a Capalbio, sono sembrati inseparabili negli ultimi tempi e la loro complicità è subito passata per un flirt in corso.

Ma ecco puntuale la polemica sotto l’ultimo video postato dalla D’Urso insieme a Nardi su Instagram. Hater scatenati con commenti come “Ma che fai, a 62 anni ti metti con tuo figlio?”, le ha chiesto un utente che fa riferimento alla differenza di età. E un altro: “Una bambina con i suoi giocattoli!”. Ma nemmeno un post commovente come quello in cui ricorda la sua mamma scomparsa placa chi proprio non la sopporta. (Continua dopo la foto)









Dopo Capalbio, Barbara D’Urso è andata in Calabria e raccontato ai fan che sua madre era di Sant’Eufemia di Aspromonte e proprio per questo motivo, probabilmente, è così legata a questo territorio. “Tramonto post doccia sul mare della mia amata Calabria. La mia mamma era di Sant’Eufemia d’Aspromonte”, ha commentato lei aggiungendo l’hashtag #mimanchi sotto alla foto di un tramonto mozzafiato.Ma ecco che i soliti hater hanno preso la palla al balzo per infangarla. (Continua dopo la foto)





Un utente in particolare le ha scritto che se fosse viva sua madre non sarebbe certamente orgogliosa di lei, specie per come si è comportata con Nadia Toffa (Carmelita non ha partecipato all’ultimo saluto, ndr): “La tua mamma non penso che sarà orgogliosa da lassù della tua falsità in particolare sul caso Nadia Toffa”. “Ma girati così vediamo come sei senza luce e senza filtri, a falsa”, ha scritto un altro. Ora un’altra bufera per una nuova foto in bikini. (Continua dopo foto e post)







Barbara, che questa estate ha postato molte foto in costume, condivide forse l’ultima prima di tornare al lavoro. Lo scatto col due pezzi in stampa Vichy arriva sempre dalla Calabria ma non è piaciuto a tutti. Messaggi (ancora una volta) ferocissimi nonostante per molti abbia un fisico da 10 e lode per la sua età. “Vai con il crick, le tette ti cadono a terra”, scrive uno. E un’altra: “Ti sei dimenticata Photoshop sotto alle ascelle: guarda che pelle! Sono sicura che sei tutta così”. E questi sono solo due…

