“Ma è grande!”. Veronica Maya, la foto della figlia scatena la bufera. E lei perde le staffe

Stavolta Veronica Maya ha sbottato. E ha fatto bene. Perché quando si tocca la famiglia, la sfera privata, si rischia sempre troppo. Per chi è abituato a vederla composta e professionale, calma e sorridente in televisione ora dovrà ricredersi perché davanti a noi abbiamo una vera e propria leonessa. A creare la polemica è stato l’ultimo post pubblicato su Instagram dove, come accade sempre più spesso, si sono scatenati gli hater.

La foto arriva direttamente dalle vacanze, dove la presentatrice sta ricaricando le batterie insieme al marito Marco Moraci, sposato in terze nozze, e i piccoli figli. Si trovano all’isola di Panarea e il panorama è veramente mozzafiato. A catturare l’attenzione degli odiatori seriali della rete però è ben altro e si concentrano su un particolare che riguarda i figli della coppia. A questo punto Veronica Maya non ci ha più visto. Continua a leggere dopo la foto.









Dopo la pubblicazione della foto, tantissimi fan hanno commentato la scelta di Veronica Maya di non aver ancora tolto il pannolino alla piccola: “Pannolino? un po’ grande direi!”, “Ancora pannolino..? Mio nipote lo ha tolto a 2 anni..”, “Non è un po’ grande?”, “Infatti anche io l’ho pensato. Grandina direi..”. Ecco allora che si scatena la conduttrice che prima scrive: “E lei non è un po’ grande per commenti non richiesti? Noi di solito ci facciamo i fatti nostri” e poi è passata all’attacco: “Buongiorno mondo… #miafigliahailpannolinodinotte #nonrompeteico****ni”. Continua a leggere dopo la foto.





Parole sacrosante come quelle che Veronica Maya aveva usato per commentare la cancellazione di “Quelle brave ragazze” dal palinsesto di Rai Uno. E lo ha fatto con lucidità, senza troppa cattiveria: “In due estati era diventata una trasmissione molto apprezzata e riconoscibile. E’ stato un peccato non avere un’altra possibilità, al di là della mia presenza. L’amarezza riguarda di più il fatto di aver appreso dalla stampa la notizia della cancellazione del programma C’è un lato positivo: posso finalmente trascorrere una bella estate con la mia famiglia, cosa che mi mancava…”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno mondo…💙☀️🏖 #love #family #summer #blondehair #miafigliahailpannolinodinotte #nonrompeteicoglioni Un post condiviso da Veronica Maya (@veronica_maya_) in data: 20 Ago 2019 alle ore 11:30 PDT





Stanca dei continui attacchi sui social, stavolta Veronica Maya ha deciso di usare le maniere rudi. Che servono sempre visto l’ondata di odio che si trova online. Ora, dopo questa sfuriata, chissà se qualcuno proverà ancora a riavvicinarsi e a commentare sulla sua famiglia.

